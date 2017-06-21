На наблюдателей ОБСЕ напали в подконтрольной "ДНР" Ясиноватой

Два патруля миссии, каждый из которых состоял из шести человек на двух бронированных автомобилях, услышали автоматную очередь в районе железнодорожной станции города Ясиноватая.

Стреляли двое мужчин, говорится в отчете организации, опубликованном на ее сайте 20 июня.

Лица мужчин были закрыты соответственно балаклавой и повязкой, они агрессивно кричали на наблюдателей, говорится в документе. Оба патруля попытались уехать, но один из вооруженных мужчин стал пытаться открыть дверь автомобиля миссии и разбить прикладом боковое стекло, после чего направил автомат на водителя и пассажира.

"В ответ на эту угрозу оба сотрудника миссии подняли руки вверх. Когда вооруженный мужчина подошел к боковой части автомобиля и попытался открыть дверь со стороны пассажира на переднем сиденье, водитель нажал на педаль газа", - сказано в отчете ОБСЕ.

Пока машина отъезжала, нападавший ударил прикладом в боковое стекло, затем выпустил в воздух очередь из стрелкового оружия, произвел три выстрела. Огонь был направлен на автомобиль патруля, рассказали наблюдатели. По их словам, вооруженный мужчина держал их на прицеле своего автомата, когда они уезжали.

В самопровозглашенной "ДНР" позднее заявили о задержании нападавших.