На музыкальном фестивале в Барселоне на глазах 22 тысяч человек вспыхнула сцена

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NEWSru.com
воскресенье, 30 июля 2017 г. 08:52
Около 22 тысяч посетителей проходящего в Барселоне музыкального фестиваля Tomorrowland Unite Spain были эвакуированы в субботу поздно вечером из-за крупного пожара, охватившего главную сцену. На видеозаписях, появившихся в социальных сетях, можно наблюдать, как огонь распространился по конструкции в течение считанных минут.
Gaisras muzikos festivalyje Barselonoje
© Reuters / Scanpix

Как предполагается, возгорание произошло из-за того, что в сцену попал один из зарядов фейерверка (его видно на первом видео из опубликованных ниже). Газета The Mirror со ссылкой на местные СМИ передает, что в случившемся обвиняют пиротехников. В то же время организаторы объясняют пожар "технической неисправностью оборудования".

"Выражаем нашу благодарность профессионализму местных властей, которые осуществили эвакуацию 22 тысяч человек в спокойной обстановке и без пострадавших", - говорится на странице фестиваля в Facebook.

Впрочем, в комментариях к записи участники фестиваля рассказывают, что сотрудники мероприятия не сделали для эвакуации ничего, а сбежали первыми. "Люди эвакуировались сами. Никаких направляющих, никаких охранников. Это было просто сумасшествие", - пишет один из пользователей.

На видеозаписях видно, как одна часть людей в спешке убегает от сцены, а другая часть посетителей фестиваля в это время продолжает танцевать, не замечая пламя. Впрочем, как утверждают СМИ, в какой-то момент на большом экране вместо музыкального клипа все-таки появилась схема эвакуации.

По предварительным данным, огонь уничтожил 25 процентов сцены. В то же время кадры с места событий позволяют утверждать, что масштаб ущерба, нанесенным пожаром, существенно больше: сцена выгорела практически полностью.

NEWSru.com
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