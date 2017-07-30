На музыкальном фестивале в Барселоне на глазах 22 тысяч человек вспыхнула сцена

Около 22 тысяч посетителей проходящего в Барселоне музыкального фестиваля Tomorrowland Unite Spain были эвакуированы в субботу поздно вечером из-за крупного пожара, охватившего главную сцену. На видеозаписях, появившихся в социальных сетях, можно наблюдать, как огонь распространился по конструкции в течение считанных минут.

Как предполагается, возгорание произошло из-за того, что в сцену попал один из зарядов фейерверка (его видно на первом видео из опубликованных ниже). Газета The Mirror со ссылкой на местные СМИ передает, что в случившемся обвиняют пиротехников. В то же время организаторы объясняют пожар "технической неисправностью оборудования".

"Выражаем нашу благодарность профессионализму местных властей, которые осуществили эвакуацию 22 тысяч человек в спокойной обстановке и без пострадавших", - говорится на странице фестиваля в Facebook.

Впрочем, в комментариях к записи участники фестиваля рассказывают, что сотрудники мероприятия не сделали для эвакуации ничего, а сбежали первыми. "Люди эвакуировались сами. Никаких направляющих, никаких охранников. Это было просто сумасшествие", - пишет один из пользователей.

На видеозаписях видно, как одна часть людей в спешке убегает от сцены, а другая часть посетителей фестиваля в это время продолжает танцевать, не замечая пламя. Впрочем, как утверждают СМИ, в какой-то момент на большом экране вместо музыкального клипа все-таки появилась схема эвакуации.

По предварительным данным, огонь уничтожил 25 процентов сцены. В то же время кадры с места событий позволяют утверждать, что масштаб ущерба, нанесенным пожаром, существенно больше: сцена выгорела практически полностью.