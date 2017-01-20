На месте схода лавины на отель в Италии нашли восемь выживших

Итальянские спасатели сообщили, что обнаружили восемь выживших на месте схода лавины на гостиницу "Ригопиано" в курортной зоне Гран-Сассо в Апеннинах. Это первые из трех десятков человек, которые числятся пропавшими без вести.

Сначала спасатели сообщили об обнаружении шести выживших. "Они живы, и мы говорим с ними", - сказал агентству Рейтер представитель пожарной службы Лука Кари. Спасатели работают над тем, чтобы освободить их из-под завалов.

Позже стало известно, что под снегом, который накрыл отель, есть восемь живых. Двое из них - дети, сообщают итальянские СМИ.

Спасатели вызвали вертолеты для эвакуации обнаруженных людей, которые провели 40 часов под завалами, со ссылкой на местные СМИ сообщает Франс пресс.

По последним данным, подтверждена смерть четырех человек, находившихся в отеле, на который сошла лавина.

Поиски продолжаются два дня. Пропавшими без вести считаются по меньшей мере 25 человек.

Спасатели вручную разгребли тонны снега и камней на месте катастрофы. Дороги, ведущие к месту, где находилась гостиница, по-прежнему блокированы глубоким снегом. Власти предпринимают меры, чтобы расчистить их.

Вечером в среду, 18 января, лавина накрыла трехэтажный отель "Ригопиано" в курортной зоне Гран-Сассо в регионе Абруццо. Из-за сильных снегопадов и заблокированных дорог спасателям удалось добраться до гостиницы лишь рано утром в четверг. Они сразу пришли к выводу, что число жертв будет велико. Крыша здания частично разрушилась в результате удара лавины.

Сразу после прибытия спасателей два человека были обнаружены возле отеля. Их отправили в больницу, у одного диагностировали переохлаждение. Один из спасенных рассказал, что вышел из гостиницы, чтобы забрать вещи из машины, когда сошла лавина.

Остальные постояльцы и персонал отеля были объявлены пропавшими без вести.

Утром в среду в регионах Лацио, Абруццо и Марке в течение нескольких часов произошло четыре сильных землетрясения магнитудой более 5.