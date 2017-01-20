На месте схода лавины на отель в Италии нашли восемь выживших

bbcrussian.com
пятница, 20 января 2017 г. 14:40
Итальянские спасатели сообщили, что обнаружили восемь выживших на месте схода лавины на гостиницу "Ригопиано" в курортной зоне Гран-Сассо в Апеннинах. Это первые из трех десятков человек, которые числятся пропавшими без вести.
© AP/ Scanpix

Сначала спасатели сообщили об обнаружении шести выживших. "Они живы, и мы говорим с ними", - сказал агентству Рейтер представитель пожарной службы Лука Кари. Спасатели работают над тем, чтобы освободить их из-под завалов.

Позже стало известно, что под снегом, который накрыл отель, есть восемь живых. Двое из них - дети, сообщают итальянские СМИ.

Спасатели вызвали вертолеты для эвакуации обнаруженных людей, которые провели 40 часов под завалами, со ссылкой на местные СМИ сообщает Франс пресс.

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По последним данным, подтверждена смерть четырех человек, находившихся в отеле, на который сошла лавина.

Поиски продолжаются два дня. Пропавшими без вести считаются по меньшей мере 25 человек.

Спасатели вручную разгребли тонны снега и камней на месте катастрофы. Дороги, ведущие к месту, где находилась гостиница, по-прежнему блокированы глубоким снегом. Власти предпринимают меры, чтобы расчистить их.

Вечером в среду, 18 января, лавина накрыла трехэтажный отель "Ригопиано" в курортной зоне Гран-Сассо в регионе Абруццо. Из-за сильных снегопадов и заблокированных дорог спасателям удалось добраться до гостиницы лишь рано утром в четверг. Они сразу пришли к выводу, что число жертв будет велико. Крыша здания частично разрушилась в результате удара лавины.

Сразу после прибытия спасателей два человека были обнаружены возле отеля. Их отправили в больницу, у одного диагностировали переохлаждение. Один из спасенных рассказал, что вышел из гостиницы, чтобы забрать вещи из машины, когда сошла лавина.

Остальные постояльцы и персонал отеля были объявлены пропавшими без вести.

Утром в среду в регионах Лацио, Абруццо и Марке в течение нескольких часов произошло четыре сильных землетрясения магнитудой более 5.

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На месте схода лавины на отель в Италии нашли восемь выживших

На месте схода лавины на отель в Италии нашли восемь выживших
Итальянские спасатели сообщили, что обнаружили восемь выживших на месте схода лавины на гостиницу "Ригопиано" в курортной зоне Гран-Сассо в Апеннинах. Это первые из трех десятков человек, которые числятся пропавшими без вести.

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