На концерте Арианы Гранде в Манчестере взорвался смертник: 19 погибших

Взрыв во время концерта американской певицы Арианы Гранде в Манчестере осуществил террорист-смертник, утверждает американский канал NBC News. Ранее телеканал первым сообщил о 20 жертвах взрыва — что оказалось очень близко к официальным данным, которые полиция огласила часом позже: погибли 19 человек, госпитализированы 59.

Информацию о смертнике на входе в Manchester Arena подтверждает американский журналист Яшар Али. Он ссылается на три источника, а также на обсуждение теракта в Telegram, в котором участвуют сторонники террористической группировки "Исламское государство"*. Сторонники ИГ* приветствовали теракт в соцсетях. Однако официально об ответственности ИГ* пока объявлено не было.

Взрыв на Manchester Arena, которая вмещает больше 20 тысяч зрителей и была заполнена до отказа, произошел в конце выступления Арианы Гранде, когда зрители потянулись к выходу. Взрыв прогремел в зоне около билетных касс около здания. В зале началась паника, в давке некоторые дети потеряли родителей.

NBC News также сообщает, что число пострадавших значительно превышает официально объявленное и может достигать "сотен". Известно, что служба скорой помощи Манчестера рекомендовала обращаться только при угрозе жизни, так как все силы брошены на спасение жизней пострадавших в теракте.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала взрыв в Манчестере ужасным терактом. "Мы работаем над тем, чтобы установить все обстоятельства того, что полиция рассматривает как ужасный террористический акт… Все наши мысли о жертвах и семьях тех, кто пострадал", — цитирует ТАСС коммюнике канцелярии премьера.

Sky передает, что Мэй в связи с терактом отменила мероприятия предвыборной кампании, намеченные на вторник.

Ариана Гранде сообщила, что потрясена случившимся на ее концерте. "Сломлена. От всего сердца, мне так жаль. У меня нет слов", — написала певица на своей странице в Twitter.

В Сети появилось видео того, что происходило в зале сразу после взрыва.

Контролируемый подрыв неподалеку

В районе Manchester Arena саперы произвели контролируемый подрыв некоего предмета.

"Офицеры полиции, осуществляющие предупредительный контролируемый взрыв в районе Cathedral Garden, подтверждают, что это была брошенная одежда, а не какой-либо другой подозрительный предмет", — сообщила позже полиция Манчестера в своем Twitter.