На итальянском острове Искья произошло землетрясение: двое погибших

rus.DELFI.lv
вторник, 22 августа 2017 г. 11:25
На итальянском острове Искья вечером 21 августа произошло землетрясение. Погибло два человека, еще 25 пострадали, девять считаются пропавшими без вести, сообщает AFP.
© Reuters / Scanpix

Известно, что одна пожилая женщина в городе Казамиччола умерла, получив травму от упавших обломков здания церкви, передает телеканал RAI News 24. Под завалами находятся по меньшей мере семь человек. Проводится поисково-спасательная операция. На месте работают карабинеры, полицейские, пожарные и медики.

Землетрясение произошло на острове Искья в Тирренском море. Подземные толчки были зафиксированы в 20:57 по местному времени. Его очаг находился на глубине 10 километров.

Сначала магнитуда землетрясения оценивалась в 3,6, а затем была скорректирована до 4. Несколько домов были разрушены или серьезно повреждены, часть острова оказалась обесточена. Больница на острове эвакуирована из-за появившихся на здании трещин, передает Deutsche Welle.

Год назад мощное землетрясение произошло в центре Италии — тогда погибли около 300 человек.

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