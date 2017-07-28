На Храмовой горе произошли столкновения между мусульманами и полицией

По информации журналистов, рядом с Львиными воротами произошли столкновения между сотрудниками полиции и толпой мусульман. В ходе беспорядков пострадали, по меньшей мере, четверо мусульман. В это же время, по данным "Красного полумесяца", в районе Храмовой горы пострадали около 30 человек.

По информации портала Ynet, после того, как тысячи мусульман поднялись на Храмовую гору, возле мечети произошли столкновения между полицией и молящимися. Мусульмане бросали камни в сотрудников правоохранительных органов. Несколько камней упали возле Стены плача. Полиция была вынуждена применить шоковые гранаты.

Менее чем за час до начала дневной молитвы ВАКФ выдвинул Израилю новый ультиматум: члены совета потребовали открыть ворота в мусульманском квартале, угрожая в противном случае провести молитву за пределами Храмовой горы и продолжить акции протеста.

Как отмечают журналисты, в ночь на четверг, 27 июля, израильская полиция полностью демонтировала все средства безопасности, которые были установлены у входа на Храмовую гору после совершенного там теракта. В частности, сотрудники правоохранительных органов разобрали мост, на котором были установлены камеры наблюдения, а также турникеты, вдоль которых стояли рамки металлодетекторов.

Решение снять все системы, установленные после теракта, было принято под давлением ВАКФа и лидеров мусульманских общин в Иерусалиме. После того, как Израиль демонтировал камеры и металлодетекторы, главы ВАКФа заявили, что сделанного Израилем недостаточно и необходимо полностью вернуть ситуацию на Храмовой горе к той, что была там 14 июля.

Более 10 дней местные мусульмане отказывались переступать порог иерусалимской мечети и молились у ее стен в знак протеста против установки у проходов к этой исламской святыне рамок с металлодетекторами. 19 июля израильская полиция с применением резиновых пуль разогнала толпу арабов, собравшихся на акцию протеста после совместной молитвы у ворот Баб-эль-Асбат в Иерусалиме.

Введение израильскими властями этих мер безопасности в Старом городе последовало за вооруженным нападением 14 июля на полицейский патруль. В результате вылазки погибли двое израильтян, еще один получил ранения.

При этом Израиль всячески отвергал все обвинения в попытке расширить влияние на Храмовой горе. Храмовая гора находится под автономным управлением ВАКФ, там вправе молиться только мусульмане, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать.