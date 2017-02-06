На границе Латвии с Россией установлено уже 23 км забора

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rus.DELFI.lv
понедельник, 6 февраля 2017 г. 11:40
На границе Латвии с Россией уже установлено 23 километра забора для задержания нелегальных иммигрантов, рассказала пресс-секретарь Государственной пограничной охраны (ГПО) Евгения Позняк.
© Reuters nuotr.

Работы по строительству забора начаты в 2015 году, и их планируется завершить до 2019 года. В настоящее время на границе оборудована приграничная полоса длиной 65 км.

В 2017 году на обустройство границы выделено 6,3 млн евро, на которые планируется оборудовать приграничную полосу длиной 150 км и построить 60 км забора, сообщила Позняк.

Минимальная высота забора составит 2,7 м, включая колючую проволоку.

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Общая протяженность латвийско-российской границы достигает 276 км, из них забором будут оборудованы 193 км — те участки, где нет естественных препятствий. Всего на строительство забора планируется истратить 17 млн евро.

Напомним, что Литва также намеревается обнести линию границы с Калининградской областью РФ забором.

В этом году охрану границы с Россией будут укреплять не только за счет бюджета, но и за счет средств фонда публичной безопасности ЕС – на эти деньги приобретут современную систему наблюдения за границей. Надеются, что так эффективнее удастся защитить экономические интересы Литвы и других стран. Возможность установить забор появилась после того как завершили работы по демаркации границы с Калининградской областью, начатые в 2011 году.
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