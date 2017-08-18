На Филиппинах за трое суток убиты не менее 80 подозреваемых в наркоторговле

На Филиппинах полицейские в ночь на пятницу, 18 августа, в ходе объявленной президентом страны Родриго Дутерте кампании по борьбе с наркотиками убили по меньшей мере 13 человек.

Продолжающиеся четвертые сутки облавы на преступников привели к убийству не менее 80 предполагаемых наркоторговцев, передает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев и представителей СМИ.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в рамках спецоперации по пресечению наркотрафика и уличной преступности 67 человек были убиты и более 200 арестованы в Маниле и районах, прилегающих к столице Филиппин, пишет newsru.com

В частности, в ночь на 15 августа были убиты 32 предполагаемых наркоторговца. На следующие сутки в Маниле застрелили 25 преступников, в том числе 14 человек убила полиция, в остальных случаях речь, видимо, идет о "народных мстителях".

По данным Reuters, в ночь на пятницу четверо мужчин погибли в Калоокане в перестрелках с полицией в ходе контрольных закупок и рейдов. Еще один человек был убит в Маниле, четверо умерли от огнестрельных ранений в Малабоне, еще один скончался в Кесон-Сити. Трое подозреваемых в наркоторговле были убиты в других районах.

Полицейские говорят, что никаких инструкций от властей по поводу активизации борьбы против наркоторговцев они не получали, а просто выполняют свою работу.

Однако Дутерте фактически одобрил ужесточение кампании, заявив в среду, 16 августа, что "это прекрасно, если мы можем убивать по 32 преступника каждый день". В этом случае, отметил президент страны, власти, пожалуй, смогут "справиться с проблемой, которая беспокоит всю страну".

В своем выступлении во время торжественного приема в президентском дворце, посвященного 19-й годовщине создания добровольческого движения борьбы с коррупцией и преступностью, Дутерте признал, что ожидает критики со стороны правозащитников относительно проводимой кампании, однако полностью поддерживает действия полиции и будет защищать стражей порядка от нападок и преследования.

Между тем новый виток кровавой борьбы с наркоторговлей осудила вице-президент Филиппин Лени Робредо, являющаяся членом оппозиционной Либеральной партии.

В свою очередь? генеральный секретарь оппозиционного движения "Байян" Ренато Рейес заявил: "Убийства должны прекратиться, даже несмотря на то, что мы также требуем прекратить нелегальное распространение наркотиков". Он считает, что следует принять долгосрочные и тщательно продуманные меры. По мнению политика, ведущаяся в настоящее время кампания обречена на провал. Рейес призвал филиппинцев осудить всплеск убийств наркоторговцев, организованный режимом Дутерте.

Президент Филиппин Родриго Дутерте сразу после вступления в должность в июне 2016 года объявил о начале беспрецедентной войны с наркоторговлей. По данным правозащитников, за время кампании были убиты несколько тысяч человек. В то же время полицейские отрицают свою причастность к большинству убийств, возлагая ответственность на добровольцев, параллельно со стражами порядка борющихся с преступностью.