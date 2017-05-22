На фестивалях в Британии можно будет проверить свои наркотики

bbcrussian.com
понедельник, 22 мая 2017 г. 17:45
Организаторы как минимум шести музыкальных фестивалий в Британии готовятся предложить посетителям бесплатные экспресс-тесты для проверки нелегальных веществ на опасность перед их приемом.
LEAD Technologies Inc. V1.01
© AFP / Scanpix

Возможность проведения бесплатных тестов начали обсуждать после серии смертей из-за употребления наркотиков на фестивалях, случившихся за последние несколько лет.

Как сообщается, посетители фестивалей смогут отнести наркотики в специальную палатку организации The Loop, которая обычно занимается анализом наркотиков, изъятых полицией.

После экспресс-анализа принесшему вещество расскажут, из чего оно состоит, однако сам принесенный образец будет изъят и уничтожен.

Мелвин Бенн, управляющий директор компании Festival Republic, занимающейся организацией фестивалей, сообщил, что новой схемы в этом году будут придерживаться от шести до десяти фестивалей.

С его слов, эта схема при поддержке полиции будет, в частности, применяться на фестивалях в Рединге и Лидсе, которые пройдут в августе.

"Это заняло у нас немало времени. Эта схема не будет работать на каждом фестивале, но там, где нам покажется необходимым применить ее, мы будем ее применять", - говорит Мелвин Бенн.

Основатель и одна из руководителей The Loop Фиона Мешем говорит, что готовность правоохранительных органов поддержать эту схему говорит о том, что для полиции приоритетом становятся здоровье и безопасность людей, а не только борьба с преступностью.

Компания Festival Republic, которая отвечает за организацию фестивалей Latitude, V Festival, Wireless и других, работает над схемой бесплатного тестирования наркотических веществ на фестивалях с прошлого лета.

Сейчас компания ждет окончательного одобрения схемы полицией, без сотрудничества с которой, со слов Мелвина Бенна, невозможно было бы реализовать идею тестирования нелегальных веществ.

В прошлом году схема в тестовом режиме работала во время фестиваля Secret Garden Party. Тогда бесплатными тестами воспользовались около 200 постетителей фестиваля. В ходе анализа веществ выяснилось, что как минимум 80 доз содержали опасные для здоровья вещества.

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На фестивалях в Британии можно будет проверить свои наркотики

LEAD Technologies Inc. V1.01
Организаторы как минимум шести музыкальных фестивалий в Британии готовятся предложить посетителям бесплатные экспресс-тесты для проверки нелегальных веществ на опасность перед их приемом.

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