На Эвересте погиб один из самых известных альпинистов Ули Штек

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bbcrussian.com
воскресенье, 30 апреля 2017 г. 15:20
Альпинист Ули Штек, который за свою невероятную скорость восхождения получил прозвище "швейцарская машина", погиб во время акклиматизации на Эвересте.
© AFP / Scanpix

На этот раз он собирался подняться на вершину горы по другому маршруту и без кислородного баллона.

В Федерации альпинизма Непала сообщили, что Штек, вероятно, поскользнулся.

Его тело нашли на Эвересте, после чего на вертолете перевезли в столицу Непала Катманду.

В среду альпинист написал на своей странице в "Фейсбуке", что за день он поднялся на 7 тыс. метров от базового лагеря и вернулся обратно, так как считал, что "активная акклиматизация" - лучший способ привыкания к большой высоте.

В 2012 году Штек уже поднимался на Эверест без кислородного баллона, а в 2015 году он покорил все 82 альпийских пика выше 4 тыс. метров за 62 дня.

Ули Штек установил несколько рекордов по сверхбыстрому одиночному подъему по классическим маршрутам.

Он также способствовал популяризации альпинизма благодаря приключенческим фильмам, снятым по мотивам его восхождений.

Штека прозвали "швейцарской машиной" за его беспощадно методический подход к делу и нечеловеческую выносливость.

В 2015 году он взошел на одну из самых знаменитых вершин в мире - Северную стену Эйгера - всего за 2 часа 47 минут - немыслимый результат для первых альпинистов, у которых этот путь занимал несколько дней.

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