На дороге в Мексике найдены пять обезглавленных тел

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Вести.Ru
суббота, 27 мая 2017 г. 16:57
В пятницу, 26 мая, в мексиканском штате Веракрус на дороге были найдены тела пяти человек с отрезанными головами. Об этом сообщили правоохранители штата, пишет Vesti.ru.
Peilis
© DELFI / Audrius Solominas

По данным властей, страшную находку обнаружили на трассе между муниципиями Нопальтепек и Родригеса-Клара. Также рядом с телами было найдено "наркопослание" от имени картеля "Халиско — Новое поколение", передает РИА Новости.

Штат Веракрус на побережье Мексиканского залива уже давно стал ареной противостояния двух могущественных наркокартелей – "Залив" и "Лос-Сетас". Эти две группировки соперничают в вопросе контроля поставок наркотиков в США. В последнее время свои претензии на контроль над территорией штата стали также предъявлять члены наркокартеля "Халиско".

Вести.Ru
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