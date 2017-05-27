На дороге в Мексике найдены пять обезглавленных тел

По данным властей, страшную находку обнаружили на трассе между муниципиями Нопальтепек и Родригеса-Клара. Также рядом с телами было найдено "наркопослание" от имени картеля "Халиско — Новое поколение", передает РИА Новости.

Штат Веракрус на побережье Мексиканского залива уже давно стал ареной противостояния двух могущественных наркокартелей – "Залив" и "Лос-Сетас". Эти две группировки соперничают в вопросе контроля поставок наркотиков в США. В последнее время свои претензии на контроль над территорией штата стали также предъявлять члены наркокартеля "Халиско".