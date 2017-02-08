На чем основана репутация Башара Асада как кровавого диктатора

Сирийские власти последовательно отрицают причастность к пыткам или внесудебным казням заключенных. Однако доклады о действиях, напоминающих массовые репрессии в Сирии, появляются все чаще.

Русская служба Би-би-си собрала наиболее известные случаи, на основании которых многие западные правительства и правозащитники обвиняют правительство Башара Асада в репрессиях.

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Захлебнувшиеся реформы

Башар Асад пришел к власти в Дамаске в 2000 году после смерти своего отца Хафеза Асада, правившего Сирией 30 лет. Первый год его правления был отмечен чередой реформ.

Начала выходить первая независимая газета, появились кабельные телеканалы и FM-радиостанции, заработали НКО и правозащитные группы. В СМИ появились критические статьи, заработали политические форумы, появились негосударственные университеты. В Дамаске были открыты частные банки.

В ноябре 2000 года Башар Асад выпустил на свободу 600 политических заключенных.

Постепенно менялся состав правительства. Впервые за много лет большинство в кабинете министров стали составлять не офицеры, а гражданские служащие в возрасте до 50 лет.

Однако оттепель длилась недолго.

Уже в 2001 году были арестованы члены движения "Дамасская весна", которые не только выступали за реформы, но и подняли вопрос об отмене чрезвычайного положения, введенного в стране в 1962 году.

Исламские активисты и курды нередко получали огромные тюремные сроки.

Башар Асад начал экономические реформы. Но эксперты сходятся во мнении, что от них выиграли в основном представители элиты и правящего класса. Социальные лифты по-прежнему работали неважно.

Аналитики отмечают, что реформам активно мешала "старая гвардия", сохранившая свои позиции во власти еще со времен Хафеза Асада.

Считается, что на Башара Асада также давили его брат Махер и двоюродный брат Рами Махлуф — один из наиболее влиятельных сирийских бизнесменов.Сотрудники спецслужб продолжали задерживать и арестовывать жителей Сирии без каких-либо постановлений суда и могли долго держать их под стражей.

На пути к протестам

В докладах правозащитников за 2009-й и 2010 год говорится о массовых нарушениях прав человека в Сирии. Но речи о политических казнях, политических убийствах, массовой отправке неугодных за решетку тогда не шло.

"К началу протестов уровень несвободы в Сирии был очень высоким и все же более-менее стандартным для тех мест, это видно по докладам тех же правозащитников о положении в соседних странах", - отмечает в своей публикации главный редактор московского центра Carnegie.ru Александр Баунов.

Антиправительственные выступления начались в южном сирийском городе Дераа в марте 2011 года. Люди требовали отмены чрезвычайного положения и политических реформ.

Акции протеста были жестоко подавлены; сообщалось, что погибли более 100 человек.

"Но центральная власть не стала их наказывать: между силовиками и горожанами она выбрала силовиков, потому что, если выбрать горожан, кто защитит ее в другой раз или в другом месте", - поясняет Баунов.

Правительство Сирии пообещало провести радикальные политические реформы.

Но это уже не смогло остановить волну выступлений.

История репрессий

Amnesty International настаивает, что власти Сирии десятилетиями использовали пытки и насильственные исчезновения как средство подавления инакомыслия.

Еще в 1987 году Amnesty зафиксировала систематическое применение 35 методов пыток в сирийских тюрьмах. "Но с 2011 года нарушения, совершаемые правительством Сирии в отношении задержанных, резко увеличились как по масштабу, так и по тяжести", - подчеркивают правозащитники.

В январе 2014 года бывший сирийский тюремный фотограф обнародовал фотографии около 11 тысяч трупов.

Все они, предположительно, были казнены в 2011-2013 годах в сирийском военном госпитале, находившемся под контролем правительственных сил.

Детали изложены в докладе, написанном по заказу правительства Катара, который поддерживает сирийскую оппозицию.

Изображение ужасов, происходящих в тюрьмах, можно увидеть на рисунках сирийского художника, которого также подвергли пыткам.

Он рассказывает, что стал равнодушным к смерти, когда в его камере, рядом с десятками таких же голых заключенных, как он, складывали штабелями трупы.

Действия сирийской армии в ходе гражданской войны в Сирии также часто называют жестокими.

Есть немало свидетельств того, что сирийские боевые самолеты, вертолеты и артиллерия наносят удары по жилым кварталам городов и по деревням.

Аргумент о том, что там могут располагаться позиции боевиков, не оправдывает использование некорректируемых авиационных бомб и бочковых бомб.

Применение этих боеприпасов можно охарактеризовать как непропорциональное применение силы, отмечает военный обозреватель Би-би-си Джонатан Маркус.

Нужно отметить, что существуют и свидетельства жестокого обращения с мирными жителями со стороны сирийской оппозиции.

Правительство Башара Асада опровергает доклады экспертов о том, что в сирийских тюрьмах от голода, пыток и убийств погибают тысячи заключенных.

Сирийские власти заявляют, что предоставляемые активистами фото являются политическим инструментом для давления на президента Асада.