На бундесвер ежедневно осуществляется 4500 кибератак

Бундесвер каждый день сталкивается с тысячами хакерских атак, многие из которых осуществляются через сеть зараженных компьютерных устройств. Немецкие военные в таком случае имеют право только отражать эти нападения.

Бундесверу приходится ежедневно отражать 4,5 тысячи кибератак, сообщила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Welt am Sonnatg, которое было опубликовано в воскресенье, 16 апреля. По ее словам, многие из этих попыток взломать IT-системы бундесвера осуществляются через сеть зараженных устройств. В некоторых случаях речь идет о более сложном типе взломов - APT-атаках (так называемых целевых атаках).

По словам фон дер Ляйен, в таких случаях военные IT-специалисты имеют право только противостоять нападениям хакеров, но не осуществлять ответные атаки. Кроме того, она подчеркнула, что зачастую крайне сложно установить, кто стоит за попыткой взлома. Проведение собственных кибератак бундесвер отрабатывает пока в "лабораторных условиях".

Министр обороны ФРГ обратила также внимание на другую сторону кибербезопасности. Она отметила, что бундесверу требуется модернизация технического оборудования. "Приведу пример: мы работаем с радиостанциями 80-х годов, которые срочно нужно заменять, в том числе, чтобы защитить их от хакеров", - пояснила фон дер Ляйен, отметив, что только на замену всех радиопередающих устройств в армии придется потратить как минимум пять миллиардов евро.

Поиск экспертов по всем фронтам

В Германии с 1 апреля начал работу командный центр немецких кибервойск со штаб-квартирой в Бонне, в которые наберут 13,5 тысячи военных и гражданских лиц - экспертов в IT-сфере, разведке и кибербезопасности. По словам министра обороны ФРГ, благодаря появлению подобного центра Германия опережает в этой сфере другие европейские страны, хотя до уровня США и Израиля еще далеко.

В рамках подготовки кадров для кибервойск было решено ввести новую учебную специальность в университете бундесвера в Мюнхене. Кроме того, министерство обороны выделило в общей сложности около 27,5 млн евро на новую структуру - Центр киберинноваций (Cyber Innovation Hub), который должен искать перспективные стартапы и экспертов в сфере информационных технологий, чьи идеи и исследования могут быть применены военными.

Наряду с этим, фон дер Ляйен рассказала о планах сформировать так называемый "киберрезерв", по сути представляющий собой сторонних экспертов, которые будут проводить проектные экспертизы для бундесвера.