На берег Сены в Париже "выбросился" кашалот

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rus.DELFI.lv
понедельник, 31 июля 2017 г. 19:10
В Париже на набережной реки Сена недалеко от собора Парижской Богоматери появилась "туша кашалота". Туша животного выглядит очень реалистично, но на самом деле является лишь художественной инсталляцией.
© AFP / Scanpix

Кашалот, получивший имя Капитан Бумер (в честь персонажа из романа "Моби Дик"), был доставлен на набережную Сены голландской арт-группой Captain Boomer Collective, сообщает издание Mashable.

Арт-группа создала реалистичную модель мертвого кита с целью обратить внимание общественности и повысить осведомленность о разрушении экологической системы. По словам очевидцев, искусственный кашалот даже имеет характерный морской запах.

Капитан Бумер уже появлялся ранее в других уголках мира, часто и в общественных местах. Кита всегда сопровождают ученые, которые делятся с прохожими различными сведениями о жизни и проблемах этих морских животных.

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