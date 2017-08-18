На Балтике начинаются международные военные учения Open Spirit-2017

В территориальных водах Латвии с сегодняшнего дня до 31 августа будут проходить ежегодные международные военные учения "Open Spirit". Задача учений — поиск и уничтожение в море мин времен Первой и Второй мировой войн, сообщает Министерство обороны.

В операции под командованием Морских сил Латвии в этом году примут участие 15 кораблей и шесть команд водолазов из десяти стран — Бельгии, Канады, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши и Великобритании. В учениях также будет участвовать Балтийская морская эскадра и 1-а постоянная противоминная морская группа НАТО.

Учения "Open Spirit" в порядке ротации проводятся в одной из стран Балтии, и их задача состоит в том, чтобы очистить судоходные маршруты и рыболовные районы Балтийского моря от невзорвавшихся боеприпасов.