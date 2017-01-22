На авиабазу в Польше прибыли первые высокоточные ракеты JASSM

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Deutsche Welle
воскресенье, 22 января 2017 г. 17:00
Американскими высокоточными крылатыми ракетами JASSM и JASSM-ER будут оснащены истребители F-16 на авиабазах в Познани и Ласке.
© Twitter nuotr.

Первые высокоточные крылатые ракеты JASSM Extended Range класса "воздух - поверхность" из США прибыли на авиабазу Кшесины в польской Познани. Об этом сообщил вице-министр обороны страны Бартош Ковнацкий. "Первые ястребы #F16 в Кшесинах уже с #JASSM", - написал замминистра обороны в своем профиле в соцсети Twitter.

Ракеты могут поражать цели на расстоянии почти 1000 км от места пуска. Ими будут оснащены истребители F-16 на авиабазах в Познани и Ласке. Производителем ракет и самолетов F-16 является американский концерн Lockheed Martin.


Как отметило "Радио Польша" 21 января, министерство национальной обороны Польши подписало договор на покупку современных американских ракет типа JASSM и JASSM-ER в 2014 и 2016 годах. Стоимость контракта составляет более 213,5 млн евро.

7 января в Польшу прибыли первые военнослужащие из состава 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США. Местом их дислокации стал город Жагань на западе страны. Размещенная в Европе танковая бригада США призвана укрепить восточный фланг НАТО.

Deutsche Welle
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