На Amazon начали продавать туалетную бумагу с твитами Трампа

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NEWSru.com
воскресенье, 6 августа 2017 г. 14:25
Пользователи интернете обратили внимание, что на крупнейшей торговой площадке Amazon выставили на продажу рулон туалетной бумаги с записями президента США Дональда Трампа в сервисе микроблогов Twitter.
Donaldas Trumpas, Twitter
© AP / Scanpix

В описании товара говорится, что для печати на туалетной бумаге были отобраны 10 "самых разражающих" твитов Трампа. Эти твиты считаются "самыми подходящими для промывки сточных труб", говорится в описании.

Как следует из информации на страничке товара, он был представлен в единственном экземпляре, и сейчас его уже не купить. Появится ли он еще раз в продаже, неизвестно.

Дональд Трамп - 45 президент США. За президентское кресло осенью 2016 года он боролся с демократом Хиллари Клинтон. Сейчас в США ведется расследование о вмешательстве РФ в выборы в США. На фоне расследования в конгрессе звучат призывы объявить Трампу импичмент.

NEWSru.com
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