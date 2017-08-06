На Amazon начали продавать туалетную бумагу с твитами Трампа

В описании товара говорится, что для печати на туалетной бумаге были отобраны 10 "самых разражающих" твитов Трампа. Эти твиты считаются "самыми подходящими для промывки сточных труб", говорится в описании.

Как следует из информации на страничке товара, он был представлен в единственном экземпляре, и сейчас его уже не купить. Появится ли он еще раз в продаже, неизвестно.

Дональд Трамп - 45 президент США. За президентское кресло осенью 2016 года он боролся с демократом Хиллари Клинтон. Сейчас в США ведется расследование о вмешательстве РФ в выборы в США. На фоне расследования в конгрессе звучат призывы объявить Трампу импичмент.