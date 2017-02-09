На АЭС во Франции произошел взрыв в машинном зале

На АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции произошел взрыв. Сообщается, что несколько человек получили легкие отравления.

Угрозы выброса радиоактивных веществ нет, экстренных мероприятий по защите от радиационной опасности не проводится, заявляют местные власти.

По предварительным данным, взрыв произошел в машинном зале станции. По сообщению оператора АЭС, вспыхнул также пожар, но он был быстро потушен. Один из реакторов станции отключен от энергосети.

Власти подчеркивают, что взрыв, хотя и является серьезным техническим происшествием, но не относится к разряду "ядерных инцидентов".

АЭС "Фламанвиль" находится в ведении французской государственной компании Électricité de France - крупнейшего в мире оператора атомных электростанций.

Станция была построена в 1980-е годы. Она имеет два ядерных реактора мощностью 1300 мегаватт каждый. В настоящее время во Фламанвиле ведется строительство еще одного реактора.