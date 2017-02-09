На АЭС во Франции произошел взрыв в машинном зале

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bbcrussian.com
четверг, 9 февраля 2017 г. 13:25
На АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции произошел взрыв. Сообщается, что несколько человек получили легкие отравления.
Flamanvillio atominė elektrinė
© Reuters / Scanpix

Угрозы выброса радиоактивных веществ нет, экстренных мероприятий по защите от радиационной опасности не проводится, заявляют местные власти.

По предварительным данным, взрыв произошел в машинном зале станции. По сообщению оператора АЭС, вспыхнул также пожар, но он был быстро потушен. Один из реакторов станции отключен от энергосети.

Власти подчеркивают, что взрыв, хотя и является серьезным техническим происшествием, но не относится к разряду "ядерных инцидентов".

АЭС "Фламанвиль" находится в ведении французской государственной компании Électricité de France - крупнейшего в мире оператора атомных электростанций.

Станция была построена в 1980-е годы. Она имеет два ядерных реактора мощностью 1300 мегаватт каждый. В настоящее время во Фламанвиле ведется строительство еще одного реактора.

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