На АЭС во Франции произошел взрыв в машинном зале

Угрозы выброса радиоактивных веществ нет, экстренных мероприятий по защите от радиационной опасности не проводится, заявляют местные власти.
По предварительным данным, взрыв произошел в машинном зале станции. По сообщению оператора АЭС, вспыхнул также пожар, но он был быстро потушен. Один из реакторов станции отключен от энергосети.
Власти подчеркивают, что взрыв, хотя и является серьезным техническим происшествием, но не относится к разряду "ядерных инцидентов".
АЭС "Фламанвиль" находится в ведении французской государственной компании Électricité de France - крупнейшего в мире оператора атомных электростанций.
Станция была построена в 1980-е годы. Она имеет два ядерных реактора мощностью 1300 мегаватт каждый. В настоящее время во Фламанвиле ведется строительство еще одного реактора.