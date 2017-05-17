"Мы не прощаем никого": что предлагает СБУ боевикам в Донбассе

Это стало возможным благодаря программе "Тебя ждут дома", которую летом 2015 года инициировала украинская спецслужба. Ее суть проста: боевики, не замешанные в убийствах, пытках и прочих тяжких преступлениях, связываются с СБУ, а та - после соответствующих проверок - помогает им выйти из "республик" и передает правоохранительным органам.

Далее каждый из участников программы проходит через суд, который, в соответствии с украинским законодательством, имеет право принять решение об их освобождении от наказания.

В самопровозглашенных "республиках" относятся к ней скептически, а в России и вовсе называют попыткой "внести раскол в ряды ополченцев". Критикуют программу и некоторые проукраинские активисты.

Корреспонденты Би-би-си разбирались в тонкостях работы проекта СБУ в Киеве и в Донбассе.

Би-би-си не может проверить из независимых источников достоверность информации о программе, предоставленной Службой безопасности Украины.

Мы изменили имена всех процитированных участников программы "Тебя ждут дома" по их просьбе.

"Все разбежались"

"Мы решили рискнуть, и риск оказался оправданным", - говорит жительница Славянска Надежда Вадимовна.

Она, кажется, до сих пор пребывает под впечатлением от событий, случившихся в жизни ее семьи на протяжении последнего времени. Она вроде как смеется, но в ее голосе слышно напряжение, а в какой-то момент она срывается на плач.

"Сомневаться в такой ситуации могут те, кто действительно воевал, убивал. А такие ребята, как мой сын… Я считаю, тут сомневаться даже не стоит", - продолжает она.

Последние два с лишним года Анатолий, 25-летний сын Надежды Вадимовны, находился в России. На Украине его разыскивали по обвинению в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Сам Анатолий утверждает, что эти обвинения не имеют ничего общего с действительностью.

"В апреле 2014 года [после того, как в Славянск вошел отряд под командованием Игоря Стрелкова и провозгласил там "народную власть"] в городе не было даже банальной милиции, все разбежались. Я и еще пятеро ребят решили защищать свои дома от мародеров. Выходили на улицу по ночам, ходили по нашему частному сектору, патрулировали", - объясняет он.

Анатолий утверждает: у его "патруля" не было оружия, ни с кем из "народной власти" свою деятельность они не координировали. Хотя, признает, "ДНР" "пыталась подмять их под себя".

В июле 2014 года, после перехода Славянска под контроль украинских властей, в городе начали активно разыскивать тех, кого считали пособниками сепаратистов. Анатолий решил выехать из страны. Позднее его данные появились на сайте "Миротворец": здесь его называли сторонником "ДНР".

Более двух лет Надежда Вадимовна общалась с сыном, его женой и маленькой внучкой только по "Скайпу". Вернуться домой молодая семья боялась.

В начале этого года мама Анатолия не без опаски связалась с СБУ с просьбой включить его в программу "Тебя ждут дома". За день до нашего разговора местный суд освободил Анатолия от уголовной ответственности, с облегчением в голосе говорит она.

СБУ: великого ноу-хау нет

"Если говорить откровенно, то какого-то великого ноу-хау здесь нет. Мы проанализировали опыт различных локальных конфликтов, происходивших в мире на протяжении последних 50-60 лет, и поняли, что практически каждая спецслужба использует нечто похожее по оперативному замыслу", - говорит соавтор программы "Тебя ждут дома", руководитель одного из департаментов СБУ, полковник Игорь Кутепов.

Идея проекта, продолжает он, состояла в том, чтобы оттянуть из незаконных вооруженных формирований людей, не составляющих их "идеологический костяк", а вовлеченных в их ряды, по сути, случайно.

Типичный участник программы, говорит полковник Кутепов, это, как правило, человек, зарабатывающий мало или вообще не имеющий работы, который к весне 2014 года жил на ныне подконтрольной Киеву части Донбасса. Многие из таких людей обычно присоединялись к "ополченцам" в надежде заработать, а после - отступали вместе с ними на территорию непризнанных "республик", после чего выплаты сильно урезались.

"Я не говорю, что родные боевиков хорошо живут, но они живут лучше, чем на той стороне. И он это все видит, потому что матери и жены ездят туда к ним и привозят им продукты и деньги, которые позволяют им существовать", - резюмирует Кутепов.

"Сарафанное радио"

Летом 2015 года, когда программу только запускали, главной задачей СБУ было просто донести информацию о ее существовании до местного населения, говорит он.

Спецслужбисты лично объехали сотни семей сторонников самопровозглашенных "республик" в четырех "пилотных" городах Донбасса.

"Мы приезжали к ним в военной форме и с оружием и видели, что коммуникация не получается. Тогда я под свою ответственность принял решение: моя группа - а, как правило, в один город приезжали три-четыре человека - переодевалась в "гражданку", оружие было скрыто, и уровень доверия повышался", - вспоминает полковник Кутепов.

В августе 2015 года СБУ отрапортовала о первом боевике, принявшем участие в программе.

"Поначалу нашей задачей было создание [информационных] поводов. Первый, второй, пятнадцатый, двадцатый - и тут заработало сарафанное радио. Это уже на нас начали выходить родители боевиков", - говорит офицер СБУ.

Перед тем, как включить человека в программу, спецслужба тщательно проверяет его, используя как открытые источники информации, так и, например, агентурные сведения или данные телефонных перехватов. Если проверка покажет причастность человека к более тяжким преступлениям, его, говорит полковник, предупреждают: отмену наказания гарантировать не могут.

Например, говорит Игорь Кутепов, двум братьям, которые в апреле 2014 года координировали захват админзданий в одном из городов Донецкой области, а ныне посредством мамы обратились в СБУ, передали: будете сотрудничать со следствием - получите минимальный срок. Братья, поразмыслив, отказались покидать неподконтрольную Киеву территорию.

Зато, рассказывает офицер СБУ, координирующий программу "Тебя ждут дома" в зоне АТО, тоже Игорь, в проекте приняла участие женщина, прошедшая в незаконных формированиях подготовку снайпера.

"Ее полгода готовили, она на полигон ездила, стреляла. А перед отправкой на передовую - вышла к нам. Потому что одно дело - получать зарплату на полигоне, а другое - стрелять в людей", - рассказывает он.

"Психологическое насилие"

Сразу после запуска программы "Тебя ждут дома" летом 2015 года эту инициативу заметили в российской Госдуме.

Франц Клинцевич, бывший на то время членом думского комитета по обороне, назвал ее попыткой "внести раскол в ряды ополченцев".

"Это обычная практика всех спецслужб в различных конфликтных ситуациях, и СБУ здесь не исключение", - добавил он.

Другое дело, отметил тогда депутат, что беспокойство вызывают данные об индивидуальной работе украинской спецслужбы с семьями боевиков, проживающими на подконтрольной Киеву территории.

"Речь идет о прямом психологическом давлении на ополченцев. Думаю, что в данном случае даже более подходит другой термин - "психологическое насилие". Ведь известно, что у человека "самое слабое место" - его семья, и СБУ подло играет на этом", - цитирует его РИА "Новости".

Сегодня, спустя почти два года после запуска программы, ею воспользовались более 200 человек, говорят украинские силовики. На фоне информации о десятках тысяч участников конфликта в Донбассе цифра, прямо скажем, не впечатляющая.

В СБУ сетуют на недостаток средств для финансирования программы и на то, что власти самопровозглашенных "республик" всячески блокируют распространение на неподконтрольной Киеву территории информации о программе.

"Сарафанного радио", говорят они, мало. Время от времени силы АТО используют разработанные еще в советские времена "агитационные снаряды" - боеприпасы, разрывающиеся на определенной высоте и рассеивающие над контролируемой противником территорией сотни листовок за раз.

Тем не менее, Юрий, боец батальона "Восток", входящего в состав "армейского корпуса ДНР", сказал Русской службе Би-би-си, что никогда не слышал о подобной программе СБУ.

"Даже если бы она реально существовала, то вряд ли бы кто-то поверил этим обещаниям, даже если захотел бы выйти из игры", - говорит он.

"Я ни разу не слышал, чтобы кто-то по такой программе перешел на другую сторону, а если бы это было что-то серьезное, то в Донецке велась бы какая-то пропагандистская работа в ее поддержку, но про это никто из моих сослуживцев реально никогда не слышал", - продолжает Юрий.

А боец "армии ДНР" Светлана с позывным "Рыжая", до которой дозвонилась Русская служба Би-би-си, напротив, говорит, что регулярно получает в соцсетях и даже по телефону "предложения перейти на сторону противника: мол, мы тебя примем, кров дадим, на учебу устроим".

Однако она относится к таким предложениям скептически: "Во-первых, это полный обман, я считаю. А во-вторых, я не хочу идти к людям, которые разбомбили мой дом и убивают население моего города, моей родины, моей земли".

Критика

В СБУ сетуют на то, что критикуют их программу и проукраинские активисты.

"Иногда люди видят только картинку: мол, боевика освободили, а он же убивал", - говорит соавтор программы Игорь Кутепов.

В спецслужбе рассказывают об одном "показательном случае". Возвратившемуся в одну из центральноукраинских областей бывшему участнику конфликта на востоке Украины - местному уроженцу тамошние активисты прямо заявили: "Придет сюда еще один гроб с нашим солдатом - закопаем тебя вместе с ним".

Полковник СБУ заочно отвечает критикам программы: "Мы не гуманитарная миссия".

По его словам, каждый "переходник", как называют в службе участников программы, делится с украинскими силовиками имеющейся у него информацией с "той стороны": от данных о бывших сослуживцах до мест вероятного захоронения украинских бойцов, считающихся без вести пропавшими.

"В процессе работы с этими людьми мы получаем очень важную информацию, которую сможем использовать потом, в случае, не дай Бог, "часа Ч" [имеется в виду возобновление активных боевых действий в Донбассе - прим. автора]. С нами работают психологи, они изучают психологический портрет каждого, кто попадает в поле нашего зрения. Мы можем даже прогнозировать поведение людей на передовой в конкретном месте", - говорит полковник Игорь Кутепов.

Другая претензия активистов состоит в том, что участники программы, по их мнению, оказываются полностью зависимыми от украинской спецслужбы, и она может использовать их в качестве подготовленых "свидетелей" в резонансных уголовных делах.

Об этом, например, пишет Олег Веремиенко, адвокат Ивана Безъязыкова - полковника Вооруженных сил Украины, почти два года находившегося в плену боевиков "ДНР", а ныне обвиняемого в участии в террористической организации. По словам Веремиенко, ключевым свидетелем обвинения в деле его подзащитного выступает именно участник программы СБУ, который в ходе процесса дает "нужные прокуратуре показания".

В спецслужбе такие обвинения отвергают и называют подобную критику программы "элементом гибридной войны".

Не амнистия

В разговорах с Би-би-си украинские силовики настаивают: их программа не является амнистией боевиков в полном понимании этого слова.

Они говорят, что Киеву ныне пытаются навязать "амнистию по чеченскому сценарию": Украина якобы должна "понять и простить" всех бойцов самопровозглашенных республик "оптом".

Программу "Тебя ждут дома" в СБУ видят в качестве альтернативы такой амнистии.

"Мы говорим [боевикам]: "Готовы ли вы признать, что вы виновны?" Мы не прощаем никого. Каждый из наших подопечных проходит чистилище в виде суда, который признает его виновным. И уже потом вступают другие санкции, которые предусматривают либо его освобождение от ответственности, либо смягчение наказания, например, условный срок или отсрочку", - объясняет Кутепов.

Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко, возглавляющая гуманитарную подгруппу Контактной группы, которая ведет переговоры об урегулировании ситуации в Донбассе, говорит Би-би-си, что в Минске вопрос о замене амнистии участников конфликта программой "Тебя ждут дома" не затрагивается.

В любом случае, напоминает она, позиция украинской власти состоит в том, что амнистия участников конфликта относится к политическому блоку вопросов, который может быть реализован только после выполнения гуманитарного блока и блока безопасности, то есть, после застопорившегося ныне обмена пленными и установления долгосрочного перемирия.

А пока до обсуждения амнистии в Минске дело не дошло, в СБУ говорят, что ведут переговоры от участии в программе с несколькими сотнями бывших участников вооруженных формирований самопровозглашенных "республик" и их родственниками на подконтрольной Киеву территории.

Для жительницы Славянска Надежды Вадимовны и ее сына Анатолия риск участия в этой программе оказался оправданным. Однако для сотен тысяч жителей востока Украины преодоление пропасти, созданной конфликтом, остается сомнительной мечтой.