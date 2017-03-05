МВФ согласовал выделение очередного транша помощи Украине

 (15)
bbcrussian.com
воскресенье, 5 марта 2017 г. 14:50
Международный валютный фонд и Украина договорились о выделении нового транша финансовой помощи в размере одного миллиарда долларов.
Tarptautinis valiutos fondas
© Reuters/Scanpix

В сообщении на сайте МВФ говорится, что фонд и украинское правительство достигли договоренности по Меморандуму об экономической и финансовой политике.

Министр финансов Украины Александр Данилюк подтвердил эту информацию.

"Это является результатом выполнения Украиной согласованной из МВФ программы реформ и совместной согласованной работы Президента, Правительства и Национального банка", - сообщил он в своем фейсбуке.

Финансовая помощь Украине оказывается в рамках четырехлетней программы поддержки украинской экономики, которую фонд запустил в 2015 году.

Общая сумма, которую планируют выделить Украине, оценивается в 17,5 млрд долларов.

На данный момент Украина получила около 6,7 млрд долларов. Первый транш составлял 5 млрд долларов, второй - 1,7 млрд долларов.

При этом выделение предыдущего, третьего транша, планировавшееся еще на 2015 год, было приостановлено в связи с невыполнением Киевом ряда поставленных ему условий, однако в результате согласовано.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Иракские войска возобновили наступление на западный Мосул (1)

Иракские войска возобновили наступление на западный Мосул
Иракские войска возобновили военное наступление на западную часть Мосула, все еще остающуюся под контролем боевиков джихадистской организации "Исламское государство".

В Нормандии возведут памятник погибшим британским солдатам (2)

Sąjungininkų išsilaipinimas Normandijoje, 1944 m.
Правительство Великобритании предоставит грант в 20 миллионов фунтов стерлингов для возведения памятника в честь солдат, погибших в Нормандии при открытии второго фронта во время Второй мировой войны.

На севере Сирии тысячи людей бегут от войны (4)

На севере Сирии тысячи людей бегут от войны
Управление координации гуманитарных вопросов ООН сообщает, что еще 66 тысяч человек в Сирии были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от наступающих с двух сторон армий.

МВФ согласовал выделение очередного транша помощи Украине (15)

Tarptautinis valiutos fondas
Международный валютный фонд и Украина договорились о выделении нового транша финансовой помощи в размере одного миллиарда долларов.

Блокада Донбасса: перекрыта железная дорога в Конотопе (16)

Блокада Донбасса: перекрыта железная дорога в Конотопе
Группа украинских националистов заявила, что в рамках блокады Донбасса перекрыто движение по железной дороге в Конотопе Сумской области. Утверждается, что там обнаружены поезда из РФ с антрацитом.
Facebook друзья
Rambler's Top100