МВФ согласовал выделение очередного транша помощи Украине

В сообщении на сайте МВФ говорится, что фонд и украинское правительство достигли договоренности по Меморандуму об экономической и финансовой политике.

Министр финансов Украины Александр Данилюк подтвердил эту информацию.

"Это является результатом выполнения Украиной согласованной из МВФ программы реформ и совместной согласованной работы Президента, Правительства и Национального банка", - сообщил он в своем фейсбуке.

Финансовая помощь Украине оказывается в рамках четырехлетней программы поддержки украинской экономики, которую фонд запустил в 2015 году.

Общая сумма, которую планируют выделить Украине, оценивается в 17,5 млрд долларов.

На данный момент Украина получила около 6,7 млрд долларов. Первый транш составлял 5 млрд долларов, второй - 1,7 млрд долларов.

При этом выделение предыдущего, третьего транша, планировавшееся еще на 2015 год, было приостановлено в связи с невыполнением Киевом ряда поставленных ему условий, однако в результате согласовано.