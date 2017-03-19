МВФ отложил обсуждение очередного кредита для Украины

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) отложил обсуждение антикризисной программы Украины, которое было запланировано на ближайший понедельник. Сообщивший об этом источник агентства ТАСС назвал случай "беспрецедентным". По итогам заседания ожидалось выделение Украине очередного транша в размере 1 млрд долларов.

На сайте МВФ единственной темой для обсуждения на заседании 20 марта указаны "консультации Катара по IV статье" устава, регламентирующей обязательства в отношении валютного режима.

По данным источников ТАСС в МВФ, дата нового заседания пока не определена. Решение отложить дискуссию в последний момент могло быть принято только с согласия высшего руководства Фонда, указал собеседник.

"Уведомление об отсрочке обсуждения было разослано в субботу утром", - сообщил собеседник. При этом материалы к заседанию были уже готовы, а по итогам обсуждения ожидалось завершение третьего обзора программы и предоставление Киеву очередного кредитного транша.

В уведомлении говорится, что "короткая отсрочка необходима для оценки развития событий за последнее время и политических мер, влияющих на финансовый сектор и более широкие экономические перспективы".

15 марта состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором президент страны Петр Порошенко предложил полностью блокировать транспортное сообщение с контролируемыми сепаратистами ДНР и ЛНР районами Донбасса, а также ввести санкции в отношении банков с российским капиталом.

В субботу директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и ее первый заместитель Дэвид Липтон находились не в Вашингтоне, где должно пройти заседание, а в немецком Баден-Бадене на совещании финансистов "Большой двадцатки".

В середине марта лидер оппозиционной украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что треть доклада МВФ посвящена "мегакоррупции" и "клановому управлению" страной. Она также утверждала, что получение очередного транша привязано к выполнению жестких требований: это увеличение пенсионного возраста, продажа сельскохозяйственной земли, сокращение персонала больниц, педагогов и других работников бюджетной сферы.

В марте 2015 года МВФ открыл четырехлетнюю кредитную программу для Украины на 17 млрд долларов, которая предусматривала ежеквартальный пересмотр программы и предоставление восьми траншей. Украина получила пока три из них: на 5 млрд, 1,7 млрд и 1 млрд долларов. Последний кредит был предоставлен в сентябре 2016 года. Национальный банк Украины рассчитывает в этом году на шесть траншей от МВФ и Европейского союза общим объемом 6 млрд долларов.