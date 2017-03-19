МВФ отложил обсуждение очередного кредита для Украины

На сайте МВФ единственной темой для обсуждения на заседании 20 марта указаны "консультации Катара по IV статье" устава, регламентирующей обязательства в отношении валютного режима.
По данным источников ТАСС в МВФ, дата нового заседания пока не определена. Решение отложить дискуссию в последний момент могло быть принято только с согласия высшего руководства Фонда, указал собеседник.
"Уведомление об отсрочке обсуждения было разослано в субботу утром", - сообщил собеседник. При этом материалы к заседанию были уже готовы, а по итогам обсуждения ожидалось завершение третьего обзора программы и предоставление Киеву очередного кредитного транша.
В уведомлении говорится, что "короткая отсрочка необходима для оценки развития событий за последнее время и политических мер, влияющих на финансовый сектор и более широкие экономические перспективы".
15 марта состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором президент страны Петр Порошенко предложил полностью блокировать транспортное сообщение с контролируемыми сепаратистами ДНР и ЛНР районами Донбасса, а также ввести санкции в отношении банков с российским капиталом.
В субботу директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и ее первый заместитель Дэвид Липтон находились не в Вашингтоне, где должно пройти заседание, а в немецком Баден-Бадене на совещании финансистов "Большой двадцатки".
В середине марта лидер оппозиционной украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что треть доклада МВФ посвящена "мегакоррупции" и "клановому управлению" страной. Она также утверждала, что получение очередного транша привязано к выполнению жестких требований: это увеличение пенсионного возраста, продажа сельскохозяйственной земли, сокращение персонала больниц, педагогов и других работников бюджетной сферы.
В марте 2015 года МВФ открыл четырехлетнюю кредитную программу для Украины на 17 млрд долларов, которая предусматривала ежеквартальный пересмотр программы и предоставление восьми траншей. Украина получила пока три из них: на 5 млрд, 1,7 млрд и 1 млрд долларов. Последний кредит был предоставлен в сентябре 2016 года. Национальный банк Украины рассчитывает в этом году на шесть траншей от МВФ и Европейского союза общим объемом 6 млрд долларов.