МВФ грозится отказать Греции в финансовой поддержке

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Deutsche Welle
вторник, 18 апреля 2017 г. 15:00
Международный валютный фонд (МВФ) пригрозил отказаться от участия в дальнейшей финансовой помощи Греции, если ее долг не будет реструктурирован.
Christine Lagarde
© AFP/Scanpix

"Если долговое бремя Греции окажется непосильным по критериям МВФ и не будет соответствовать разумным параметрам, фонд откажется от участия в этой программе", - заявила директор МВФ Кристин Лагард в интервью ведущим европейским газетам, обнародованном во вторник, 18 апреля.

По словам Лагард, МВФ убежден в необходимости "определенной реструктуризации греческого долга", а также в том, что Греция должна твердо встать на путь реформ. Директор МВФ констатировала успехи Греции в сфере реформ, но подчеркнула, что для участия фонда в финансовой помощи этой стране Афинам следует выполнить и другое условие - реструктурировать долг.

Вместе с тем Кристин Лагард выразила мнение, что участие МВФ в программе финансовой помощи Греции не настолько важно, поскольку эта страна получает поддержку по каналам Европейского стабилизационного механизма (ESM), который "весьма крепок в финансовом отношении".

Греция нуждается в новом транше из международного пакета финансовой помощи на общую сумму 86 млрд евро, чтобы выплатить долги в июле. Переговоры о выделении этого транша, однако, продолжаются, поскольку МВФ еще не определился в вопросе об участии в этой программе.

Deutsche Welle
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