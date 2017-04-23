МВД Франции сообщил о сравнительно высокой явке на президентских выборах

Явка на проходящих во Франции президентских выборах сопоставима с выборами в 2012 году. По данным на 13 часов мск проголосовали чуть более 28 процентов избирателей.

Явка избирателей на проходящих во Франции президентских выборах сопоставима с предыдущим голосованием в 2012 году. По данным на полдень (13 часов мск), проголосовали 28,54 процента избирателей. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщил в Twitter министр внутренних дел Франции Маттиас Фекль.

По данным министерства, этот результат является третьим по величине за последние 43 года. Показатель на тот же час во время предыдущих президентских выборов составлял 28,29 процента, а по итогам первого тура в 2012 году проголосовали почти 80 процентов избирателей. Как отмечает агентство AFP, достаточно высокая явка избирателей неожиданна, поскольку многие французы, согласно последним опросам, за несколько дней до голосования еще не определились со своим выбором.

Перед многими избирательными участками, в особенности в Париже, а также за границей, выстроились длинные очереди, указывает далее агентство. Во французском посольстве в Берлине участникам голосования приходилось ждать своей очереди до двух часов. Всего правом голоса обладают 47 миллионов человек.

Одиннадцать кандидатов

Еще утром отдали свои голоса все одиннадцать кандидатов, в том числе четверка предполагаемых лидеров - экс-министр экономики и кандидат от независимого движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон, лидер правопопулистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и лидер левого движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон. Согласно последним предвыборным опросам, главными фаворитами являются Макрон и Ле Пен. Фийон и Меланшон отстают от них лишь на несколько процентов, пишет Reuters.

В части заморских территорий, а также в канадском Монреале, где проживает множество французских граждан, и в крупных городах восточного побережья США, выборы проходят по особому графику, принятому из-за разницы во времени между заморскими территориями и континентальной Францией. В целом на этих территориях проживает менее 1 млн французских избирателей. Объявлять результаты прошедшего там плебисцита запрещено до 21 часов мск 23 апреля, когда закончится основное голосование первого тура.

Бельгийский телеканал сообщил о голосовании в заморских департаментах

Между тем бельгийский телеканал RTBF сообщил о том, что в ряде французских заморских территорий, где выборы состоялись еще накануне, лидирует Меланшон. В частности, на острове Мартиника этот кандидат набрал 27 процентов, обогнав Макрона, получившего 25,5 процента голосов, указывается в сообщении.

В департаменте Французская Гвиана, а также на расположенных близ Канадского побережья островах Сен-Пьер и Микелон, по данным RTBF, Меланшон также лидирует, а второе место занимает Марин Ле Пен. Тем временем в Гваделупе, согласно той же информации, наибольшее количество голосов (около 30 процентов) набрал Эмманюэль Макрон, на втором месте - Жан-Люк Меланшон. Бельгийский телеканал приводит эти данные, не называя источников.

Акция Femen

Тем временем в городке Энен-Бомон, являющемся "домашним" избирательным участком Марин Ле Пен, прошла акция протеста движения Femen. Вблизи участка, где голосовала лидер правых популистов, появились несколько полуобнаженных девушек с масками, изображающими Ле Пен, а также президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. На груди у активисток было написано "Команда Марин". Они были задержаны полицией.

Президентские выборы во Франции 2017 года считаются определяющими для будущего всей единой Европы. Безопасность на избирательных участках обеспечивают около 50 тысяч полицейских и 7000 военнослужащих. В стране сохраняется режим ЧП, введенный для борьбы с террористической угрозой. Второй тур выборов, куда выйдут два кандидата с наибольшим числом голосов, состоится 7 мая.