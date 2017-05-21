Мужчины ЮАР устроили демонстрацию в защиту женщин

Несколько сотен демонстрантов, большинство из них мужчины, прошли маршем по столице ЮАР Претории, протестуя против не снижающегося в течение многих лет уровня насилия в отношении женщин и детей.

Возглавила процессию женщина с головы до ног одетая в белое.

Некоторые из участников акции несли в руках плакаты с именами женщин, которые были убиты в результате домашнего насилия.

По словам одного из организаторов марша протеста, его участники считают, что настало время для всех мужчин разделить ответственность за избиения, изнасилования и убийства, сообщения о которых регулярно появляются в СМИ.

Только по официальным данным за прошлый год полиции стало известно о 64 тысячах случаев насилия.

На этой неделе президент страны Джейкоб Зума посетил семью, потерявшую трехлетнюю дочь - девочку изнасиловали и убили. Зума назвал ситуацию с насилием в стране критической.