Муж королевы Елизаветы II принц Филипп отойдет от дел

bbcrussian.com
четверг, 4 мая 2017 г. 14:14
Букингемский дворец объявил, что муж британской королевы Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский, осенью отойдет от дел и перестанет исполнять свои церемониальные обязанности.
© Reuters / Scanpix

В июне ему исполняется 96 лет.

Как говорится в официальном заявлении королевского двора, "Его королевское высочество, герцог Эдинбургский принял решение с осени не участвовать больше в официальных мероприятиях. Это его решение нашло полную поддержку королевы".

"Принц Филипп будет посещать запланированные мероприятия до августа, как один - так и сопровождая Ее Величество. После этого герцог не будет принимать новые приглашения, хотя сможет посещать некие мероприятия время от времени", - сообщил Букингемский дворец.

Ранее стало известно о том, что в четверг в Букингемском дворце проходит встреча старшего обслуживающего персонала королевской семьи. Представители дворца не раскрывали тему встречи. Однако, по информации Би-би-си, она не связана со здоровьем королевы Елизаветы II или принца Филиппа.

Накануне и королева, и герцог Эдинбургский провели все намеченные мероприятия.

Елизавета II, которой 21 апреля исполнился 91 год, встретилась в Букингемском дворце с британским премьер-министром Терезой Мэй, чтобы одобрить роспуск парламента перед всеобщими выборами.

В прошлом году принц Филипп провел 110 дней, принимая участие в официальных мероприятиях, и стал пятым по занятости членом британской королевской семьи.

Он остается патроном, президентом или членом более 780 организаций и благотворительных обществ.

В ноябре Елизавета II и герцог Эдинбургский отмечают 70-ю годовщину свадьбы.

Принц Филипп известен своим чувством юмора и многочисленными публичными шутками, часто неполиткорректными.

В среду, открывая новую трибуну на лондонском стадионе для крикета "Лордс", он пошутил, что он "самый опытный человек в мире по открытию мемориальных досок".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Муж королевы Елизаветы II принц Филипп отойдет от дел

Муж королевы Елизаветы II принц Филипп отойдет от дел
Букингемский дворец объявил, что муж британской королевы Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский, осенью отойдет от дел и перестанет исполнять свои церемониальные обязанности.

Минобороны и МИД Южной Кореи поручили готовиться к провокациям КНДР (1)

Минобороны и МИД Южной Кореи поручили готовиться к провокациям КНДР
Военные и дипломаты Республики Корея (РК) должны повысить готовность к возможным провокациям со стороны КНДР в преддверии выборов главы государства 9 мая, сообщает Yonhap.

Интерпол прекратил розыск Януковича и его сына (10)

Viktoras Janukovyčius
Интерпол подтвердил информацию о прекращении розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, сообщил в фейсбуке пресс-секретарь политика Юрий Кирасир.

Пришедшая из Монголии пыльная буря накрыла Пекин (1)

Пришедшая из Монголии пыльная буря накрыла Пекин
Пыльная буря, пришедшая из соседней Монголии и автономной области Внутренняя Монголия, накрыла север Китая и столицу страны Пекин. Допустимый уровень содержания пыли в воздухе значительно превышают допустимую норму.

Глава ФБР: Россия - самая крупная угроза из всех на Земле (63)

James Comey
Директор ФБР США Джеймс Коми считает, что Россия продолжает вмешиваться в политические процессы в США и других странах. Он утвердительно ответил на вопросы на эту тему на слушаниях в Юридическом комитете Сенатa CША, посвященных деятельности Федерального бюро расследований, передает ТАСС.
Facebook друзья
Rambler's Top100