Может ли Ватикан стать посредником между Киевом и Москвой

 (1)
bbcrussian.com
четверг, 24 августа 2017 г. 12:35
Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин впервые прибыл в Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным и патриархом Кириллом. Российское духовенство рассказало ему о конфликтах с украинской греко-католической церковью, но неизвестно, удастся ли Ватикану выступить посредником в этом вопросе.
© Sputnik / Scanpix

Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин - правая рука папы римского. Это должность второго лица в католической церкви после понтифика.

Это его первый официальный визит в Россию. В последний раз кардинал такого уровня приезжал в Россию в 1988 году по случаю празднования 1000-летия крещения Руси.

Кардинал Паролин встретился в Москве с главой МИД Сергеем Лавровым и патриархом Кириллом. Затем он отправился в Сочи, где в среду встретился с президентом Путиным.

Это продолжение диалога между Русской православной церковью и Ватиканом, начатого во время встречи папы Франциска и патриарха Кирилла в Гаване в 2015 году. Ожидалось, что Паролин, возможно, обсудит с российскими духовными и светскими властями возможность приезда в Россию папы Франциска.

Однако приезд папы не входил в повестку переговоров, заявил накануне визита сам Паролин.

"Россия и российское общество еще не готовы для принятия столь высокого лица", - сообщил генеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь Ковалевский.

В РПЦ также заявили, что вопрос о визите понтифика в Россию пока не стоит.

Сам приезд Паролина свидетельствует о "добрых отношениях между Россией и Святым престолом, Римско-католической церковью и Русской православной церковью", считает Ковалевский. Он выразил надежду на то, что визит госсекретаря Ватикана поможет России улучшить отношения с другими западными странами.

"Мы ценим доверительный конструктивный диалог, который сложился между Святым престолом и Россией", - сказал Путин по итогам встречи с госсекретарем Ватикана.

Между РПЦ и Ватиканом

Одной из главных тем переговоров стал конфликт на востоке Украины: по официальным сообщениям, стороны поговорили о необходимости соблюдения "минских договоренностей". Лавров также рассказал, что Ватикан направил гуманитарную помощь в зону конфликта.

Тема Украины обсуждалась и во время встречи госсекретаря Ватикана с патриархом Кириллом, и во время диалога с Лавровым.

"Церковь не может играть никакой иной роли, кроме миротворческой, когда люди находятся в конфликте друг с другом. Мы с удовлетворением отмечаем близость позиций наших церквей по этому вопросу - по вопросу о роли церкви в конфликте на Украине", - заявил патриарх Кирилл на встрече с кардиналом.

Однако тема Украины в целом - камень преткновения в отношениях между Римско-католической и Русской православной церквами из-за позиций Греко-католической церкви, которая находится, как считается, под влиянием Рима. Греко-католики негативно настроены по отношению к России, и это является препятствием в отношениях между РПЦ и Ватиканом, отмечает издание Vatican Insider.

С другой стороны, пишет издание, именно Ватикан может стать посредником в улучшении диалога между двумя церквами. Более того, "Ватикан может стать быть посредником между Россией и остальным западным миром", цитирует Vatican Insider католического эксперта Стефано Каприя.

Конфликт между греко-католиками (униатами) и православными на Украине разгорелся в 90-е годы, когда греко-католическая церковь завладела большим числом храмов на территории западной Украины, которыми раньше управляла РПЦ.

Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) на протяжении многих лет добивается создания своего патриархата на Украине, чтобы получить статус национальной церкви. Однако Русская православная церковь активно выступает против создания патриархата УГКЦ и распространения влияния этой церкви на традиционно православных территориях восточной Украины.

"[Создание патриархата УГКЦ] будет иметь катастрофические последствия для отношений между Русской православной и Римско-католической церквями, поставит крест на этих отношениях на десятилетия. Надеюсь, что Ватикан воздержится от такого шага", - говорил в 2004 году протоиерей Всеволод Чаплин, занимавший тогда пост председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества РПЦ.

Какие меры по решению конфликта между православными и греко-католиками на Украине обсуждались на встрече кардинала и патриарха, не сообщается.

Митрополит Илларион, встречавшийся с кардиналом, рассказал ему об "агрессивной риторике" представителей греко-католической церкви по отношению к РПЦ, рассказал митрополит в интервью "Российской газете".


"Мы ценим позицию Ватикана в том, что касается недопустимости использования религиозных факторов на Украине в целях достижения политических преимуществ", - отметил после встречи министр
иностранных дел России.

Миротворческая миссия

Эксперты разошлись во мнениях о том, может ли Ватикан выступить посредником в примирении российской и украинской церквей.
По мнению украинского религиоведа Людмилы Филипович, Ватикан мог бы помочь наладить этот диалог, но он не выгоден в первую очередь Русской православной церкви.

"Плохие отношения с греко-католиками - хороший аргумент для Русской православной церковью, когда нужно что-то требовать от Ватикана", - говорит украинский религиовед. "Если РПЦ помирится с греко-католиками, то не будет уже механизма для достижения своих целей", - считает эксперт.

По ее словам, цель Русской православной церкви на Украине - "не сдать позиции", а Ватикан пытается проникнуть на восток. "Это постоянная балансировка между консерваторами в обществе, которых устраивают позиции РПЦ, и реформаторами, которым ближе позиция Ватикана", - говорит эксперт.

На встрече патриарха Кирилла с папой римским в Гаване в 2015 году пара Франциск признал, что РПЦ - единственная каноническая церковь на Украине, спорит российский религиовед Роман Лункин.

"Это косвенно дало греко-католикам понять, что они должны умерить свою критическую риторику в адрес патриарха Кирилла и московской патриархии", - говорит он.

"Отношения с Римско-католической церковью в какой-то мере могут влиять на улучшение отношения России с Западом. Мы можем вспомнить, что во времена Хрущева митрополит Никодим Ротов, будучи главой отдела по внешним церковным связям, начал налаживать отношения с Ватиканом. Тогда действия РПЦ очень помогли советскому правительству [в улучшении отношений с западными странами]", - считает религиовед Сергей Фирсов.

Ближний Восток и Венесуэла

Еще до приезда в Москву кардинал Паролин рассказал, что "региональные конфликты" станут основной темой встречи с российскими духовными и светскими властями. Под "региональными конфликтами" подразумевались проблемы на Украине и Ближнем Востоке. Именно они стали главными темами встречи с кардиналом.

Ситуацию на Украине и кризис на Ближнем Востоке кардинал Паролин сначала обсудил с главой отдела внешних церковных связей митрополитом Илларионом. Религиозные дипломаты сошлись во мнении, что обе церкви должны объединить усилия в борьбе с международным терроризмом и гуманитарными проблемами в этих регионах.

Отдельной темой визита кардинала Паролина стал кризис на Ближнем Востоке и гонения на христиан в этом регионе. Проблемы в Сирии больше объединяют взгляды РПЦ и Ватикана, чем обсуждение Украины, отмечают эксперты.

Патриарх Кирилл и кардинал Паролин отметили, что борьба с междунарожным тероризмом и оказание гуманитарной помощи странам Ближнего Востока могут объединить две церкви.

На встрече с министром Лавровым кардинал Паролин также заявил, что Россия может помочь в организации переговоров Венесуэлы с западными странами. По его словам, только переговоры могут решить проблемы в этой стране.

Религиовед Лункин считает, что встреча госсекретаря Ватикана с российскими властями "благотворно сказывается на отношениях России и запада". "Это меняет образ России к лучшему", - говорит эксперт.
Политолог Алексей Макаркин, напротив, считает, что у Ватикана "есть желание, но нет возможностей" улучшить отношения России с западными странами. Он считает, что примирение греко-католиков и Русской православной церкви при помощи Ватикана так же маловероятно из-за того, что "все стороны преследуют разные цели".

"У сторон слишком разные приоритеты, как в духовной, так и в политической сфере", - резюмировал эксперт.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Может ли Ватикан стать посредником между Киевом и Москвой (1)

Может ли Ватикан стать посредником между Киевом и Москвой
Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин впервые прибыл в Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным и патриархом Кириллом. Российское духовенство рассказало ему о конфликтах с украинской греко-католической церковью, но неизвестно, удастся ли Ватикану выступить посредником в этом вопросе.

Порошенко на параде: Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору (30)

Порошенко на параде: Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору в случае его попыток пойти в наступление. Об этом Порошенко заявил во время выступления на военном параде по случаю 26-й годовщины Независимости Украины сегодня в центре Киева.

Меркель высказалась против изоляционистской политики США (6)

Angela Merkel
Канцлер ФРГ убеждена, что Америка не может быть великой, закрывшись от остального мира. Ангела Меркель вновь подчеркнула, что спор США и КНДР надо решать дипломатическими методами.

Глава Пентагона прибыл в Украину для участия в военном параде в день независимости (21)

Jamesas Mattisas
Глава Пентагона Джеймс Мэттис прибыл на Украину, где вместе с президентом Украины Петром Порошенко примет военный парад, посвященный дню независимости страны. Об этом сообщает издание 112.ua.

Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе (7)

Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе
Члены трехсторонней контактной группы в составе представителей России, Украины и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) договорились в среду, 23 августа, о введении в Донбассе режима прекращения огня в связи с началом учебного года, пишет Deutsche Welle.
Facebook друзья