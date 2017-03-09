Молодую пару задержали в Объединенных Арабских Эмиратах за внебрачный секс

bbcrussian.com
четверг, 9 марта 2017 г. 16:35
Гражданин ЮАР и его украинская невеста были задержаны в Объединенных Арабских Эмиратах за незаконные сексуальные отношения. Мать молодого человека умоляет их освободить, уверяя, что единственное преступление пары - это влюбленность.
© Shutterstock nuotr.

29-летний Эмлин Калвервел и 27-летняя Ирина Ногай, как сообщается, были задержаны после того, как девушка пожаловалась врачу на боли в животе. Медик определил, что она беременна.

Пара была арестована за внебрачный секс, который считается незаконным в ОАЭ.

Мать молодого человека Линда Калвервел просит их освободить. По ее словам, "единственная вещь, которую они сделали неправильно, это влюбились друг в друга".

Министерство иностранных дел ЮАР заявило, что не имеет возможности помочь паре, поскольку они нарушили закон ОАЭ, сообщает News24.

Власти Южной Африки посоветовали арестованным влюбленным обратиться за юридической помощью, передает корреспондент Би-би-си в Йоханнесбурге. Правительство ОАЭ не комментирует ситуацию.

Молодые люди, как сообщается, были задержаны еще в январе, но известно об этом стало только сейчас.

Эмлин Калвервел работал в Объединенных Арабских Эмиратах последние пять лет. Его мать сказала, что семья пытается передать задержанным, что их любят, и что они не должны беспокоиться.

Задержанным до сих пор не предъявлены обвинения.

Если суд признает их виновными, молодым людям грозит длительный тюремный срок.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Шотландия планирует провести второй референдум о независимости

Шотландия планирует провести второй референдум о независимости
Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен полагает, что осень 2018 года будет оптимальным временем для второго референдума о независимости от Великобритании. В интервью BBC она отметила, что считает такой темп решения вопросов оптимальным для страны.

Молодую пару задержали в Объединенных Арабских Эмиратах за внебрачный секс

Молодую пару задержали в Объединенных Арабских Эмиратах за внебрачный секс
Гражданин ЮАР и его украинская невеста были задержаны в Объединенных Арабских Эмиратах за незаконные сексуальные отношения. Мать молодого человека умоляет их освободить, уверяя, что единственное преступление пары - это влюбленность.

Первый бюджет после "брексита": британскую экономику ждет рост (1)

Philipas Hammondas,Theresa May
Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд представил парламенту первый бюджет страны с тех пор, как на июньском референдуме в прошлом году британцы проголосовали за выход из Евросоюза.

Меркель заявила, что ЕС должен перейти к модели "разных скоростей" (15)

Angela Merkel
Евросоюз должен стать самостоятельным кризисным менеджером в своем регионе и перейти к модели "разных скоростей". Немецкий канцлер выступила в бундестаге.

США перебросили морпехов в Сирию (5)

США перебросили морпехов в Сирию
Вашингтон перебросил военнослужащих корпуса морской пехоты США в Сирию для поддержки наступления на Ракку. США также создают военный резерв в Кувейте для борьбы с ИГ.
Facebook друзья
Rambler's Top100