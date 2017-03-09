Молодую пару задержали в Объединенных Арабских Эмиратах за внебрачный секс

Гражданин ЮАР и его украинская невеста были задержаны в Объединенных Арабских Эмиратах за незаконные сексуальные отношения. Мать молодого человека умоляет их освободить, уверяя, что единственное преступление пары - это влюбленность.

29-летний Эмлин Калвервел и 27-летняя Ирина Ногай, как сообщается, были задержаны после того, как девушка пожаловалась врачу на боли в животе. Медик определил, что она беременна.

Пара была арестована за внебрачный секс, который считается незаконным в ОАЭ.

Мать молодого человека Линда Калвервел просит их освободить. По ее словам, "единственная вещь, которую они сделали неправильно, это влюбились друг в друга".

Министерство иностранных дел ЮАР заявило, что не имеет возможности помочь паре, поскольку они нарушили закон ОАЭ, сообщает News24.

Власти Южной Африки посоветовали арестованным влюбленным обратиться за юридической помощью, передает корреспондент Би-би-си в Йоханнесбурге. Правительство ОАЭ не комментирует ситуацию.

Молодые люди, как сообщается, были задержаны еще в январе, но известно об этом стало только сейчас.

Эмлин Калвервел работал в Объединенных Арабских Эмиратах последние пять лет. Его мать сказала, что семья пытается передать задержанным, что их любят, и что они не должны беспокоиться.

Задержанным до сих пор не предъявлены обвинения.

Если суд признает их виновными, молодым людям грозит длительный тюремный срок.