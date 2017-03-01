Молдова решила отозвать посла из России

Правительство Молдовы приняло решение отозвать посла республики в России Дмитрия Брагиша, сообщает РИА Новости.

«Предлагаем отозвать чрезвычайного посла Молдавии в Российской Федерации, который по совместительству занимает пост чрезвычайного посла Молдавии в Таджикистане с резиденцией в Москве Дмитрия Брагиша», — заявила вице-министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Даниела Морарь.

О причинах такого решение не сообщается. Согласно законодательству Молдовы, соответствующее распоряжение должен подписать президент страны Игорь Додон.

Дмитрий Брагиш занимал пост посла в России и Таджикистане с ноября 2015 года.