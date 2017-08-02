Молдова объявила Рогозина персоной нон грата

Причиной такого решения было интервью Рогозина телеканалу "Россия 24". В Кишиневе сочли, что российский чиновник "допустил недоброжелательные и оскорбительные высказывания в адрес граждан Молдавии, ее руководства, затрагивающие имидж молдавского государства как внутри страны, так и за ее пределами", сообщает "Интерфакс".

Интервью телеканалу "Россия 24" Рогозин дал 29 июля, запись опубликована на видеохостинге YouTube. Вице-премьер назвал в нем провокацией отказ Бухареста пропустить воздушное судно с ним. Позже вице-премьер РФ заявил, что за срывом его визита в Кишинев стоит лидер правящей в Молдавии Демократической партии Владимир Плахотнюк.

Как сообщалось, в середине июоя Молдова запретила Дмитрию Рогозину, спецпредставителю президента России по Приднестровью, прилететь в Кишинев и Тирасполь на самолете ВВС России. А 28 июля власти Румынии не разрешили гражданскому самолету с Рогозиным на борту пролететь через свое воздушное пространство в Кишинев, где у него были запланированы переговоры с молдавским президентом Игорем Додоном. Из-за этого лайнеру пришлось совершить посадку в Минске. Москва выразила Бухаресту протест.