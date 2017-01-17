Молдова готова отменить соглашение с ЕС ради союза с Москвой

Додон рассказал, что в ближайшие недели начнет консультации о подписании рамочного меморандума о сотрудничестве с ЕврАзЭС, который не противоречит другим соглашениям.

В Евразийский экономический союз входят пять республик бывшего СССР - Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия.

"Для того, чтобы сделать следующий шаг - это дорожная карта сотрудничества с Евразийским экономическим союзом - нужно будет пересматривать некоторые положения соглашения об ассоциации с ЕС, либо этот документ, который был подписан в 2014 году, аннулировать", - цитирует Додона "Интерфакс".

По словам молдавского лидера, соглашение с Евросоюзом не дало Молдове никаких плюсов, страна "потеряла российский рынок и, как это ни странно, наши объемы экспорта в Европейский союз тоже упали".

Додон также попросил президента России Владимира Путина "рассмотреть возможность того, чтобы Молдова стала наблюдателем в Евразийской экономической комиссии и в ЕврАзЭС".

Игорь Додон победил на президенских выборах в Молдове осенью прошлого года. В ходе предвыборной кампании он обещал восстановить в полном объеме экономические отношения с Россией, отменить соглашение об ассоциации с Евросоюзом путем проведения референдума о внешнеполитическим курсе страны и развивать страну, опираясь на православие как "моральный стержень молдован".

Противник сближения с НАТО и курса на евроинтеграцию, лидер Партии социалистов повторял: "Никто в ЕС не ждет нас с нашими товарами, а без российского рынка мы не выживем".

По мнению Додона, Молдове нужен "лидер, как Путин", а Крым принадлежит Российской Федерации.