Молдавский политик предложил Трампу "мост между Востоком и Западом"

 (5)
Deutsche Welle
понедельник, 9 января 2017 г. 09:30
Молдавский олигарх написал обращение к будущему президенту США Дональду Трампу, призвав его не втягивать Кишинев в "новую холодную войну".
© AP/Scanpix

Молдова хочет быть мостом между Востоком и Западом, а не полем битвы, заявил председатель правящей Демократической партии Молдовы (ДПМ) Влад Плахотнюк в обращении к избранному президенту США Дональду Трампу.

Открытое письмо было опубликовано 8 января в блоге молдавского политика. По его словам, с момента своей независимости страна "была горячей точкой на передовой соперничества между Россией и Западом".

"Мы бы одобрили преобразование антагонистической среды, в которой, если Молдова апеллирует к Европейскому Союзу и Соединенным Штатам, это неверно истолковывается как антироссийский шаг, и в которой жесты доброй воли в отношении России неверно интерпретируются как отступление от западной интеграции", - пишет молдавский политик.

"Вне холодной войны"

Он отметил, что вместо того, чтобы быть втянутой в новую холодную войну, страна хочет "двигаться вперед со свободной рыночной экономикой", будучи соединенной с Западом, но в мире с Востоком. Политик ожидает, что США продолжат поддерживать Молдову на пути в Евросоюз.

Молдавский бизнесмен был избран председателем проевропейской демократической партии в декабре. Ему принадлежат несколько компаний, в том числе зарегистрированных в оффшорах, которые специализируются на недвижимости, гостиничных услугах, финансово-банковской сфере. Он - владелец пятизвездочного отеля в центре Кишинева Nobil, четырех телеканалов и двух радиостанций, председатель административного совета "Викториабанка".

В СМИ сообщается также, что Плахотнюк владеет виллой в Швейцарии и домом в престижном районе Бухареста. У него есть румынское гражданство. В этой стране Плахотнюк известен под фамилией Улинич.

13 ноября, Игорь Додон, считавшийся пророссийским кандидатом, выиграл второй тур президентских выборов, набрав более 52 процентов голосов избирателей. Его соперницей была экс-министр образования Майя Санду, возглавляющая проевропейскую партию PAS (Partidul "Actiunea si solidaritatea" - "Действие и солидарность").

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Умер сын экс-президента Польши Леха Валенсы

Умер сын экс-президента Польши Леха Валенсы
Польские средства массовой информации сообщают, что в своей квартире в Гданьске найден мертвым Пшемыслав Валенса - сын бывшего президента Польши Леха Валенсы.

Главу МВД Германии просят защитить страну от российских хакеров (1)

Hacker
Глава фракции СДПГ в бундестаге Опперман призвал главу МВД Германии де Мезьера и администрации крупнейших соцсетей срочно усилить киберзащиту.

Нетаньяху: совершивший нападение в Иерусалиме - сторонник ИГ (3)

Jeruzalėje sunkvežimis rėžėsi į minią
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинец, который сидел за рулем врезавшегося в группу солдат грузовика, был сторонником экстремистский группировки "Исламское государство".

Обама предупредил Европу об опасности хакерских атак (10)

Barackas Obama
Покидающий свой пост президент США предостерегает от недооценки эффекта дезинформации и кибервзломов. Он предупредил о возможном вмешательстве извне те европейские страны, где предстоят выборы.

Глава МИД Британии Джонсон встретился с окружением Трампа (2)

Boris Johnson
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прилетел в Нью-Йорк с заранее не анонсированным визитом и встретился с рядом ключевых советников избранного президента США Дональда Трампа.
Facebook друзья
Rambler's Top100