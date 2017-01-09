Молдавский политик предложил Трампу "мост между Востоком и Западом"

Молдова хочет быть мостом между Востоком и Западом, а не полем битвы, заявил председатель правящей Демократической партии Молдовы (ДПМ) Влад Плахотнюк в обращении к избранному президенту США Дональду Трампу.

Открытое письмо было опубликовано 8 января в блоге молдавского политика. По его словам, с момента своей независимости страна "была горячей точкой на передовой соперничества между Россией и Западом".

"Мы бы одобрили преобразование антагонистической среды, в которой, если Молдова апеллирует к Европейскому Союзу и Соединенным Штатам, это неверно истолковывается как антироссийский шаг, и в которой жесты доброй воли в отношении России неверно интерпретируются как отступление от западной интеграции", - пишет молдавский политик.

"Вне холодной войны"

Он отметил, что вместо того, чтобы быть втянутой в новую холодную войну, страна хочет "двигаться вперед со свободной рыночной экономикой", будучи соединенной с Западом, но в мире с Востоком. Политик ожидает, что США продолжат поддерживать Молдову на пути в Евросоюз.

Молдавский бизнесмен был избран председателем проевропейской демократической партии в декабре. Ему принадлежат несколько компаний, в том числе зарегистрированных в оффшорах, которые специализируются на недвижимости, гостиничных услугах, финансово-банковской сфере. Он - владелец пятизвездочного отеля в центре Кишинева Nobil, четырех телеканалов и двух радиостанций, председатель административного совета "Викториабанка".

В СМИ сообщается также, что Плахотнюк владеет виллой в Швейцарии и домом в престижном районе Бухареста. У него есть румынское гражданство. В этой стране Плахотнюк известен под фамилией Улинич.

13 ноября, Игорь Додон, считавшийся пророссийским кандидатом, выиграл второй тур президентских выборов, набрав более 52 процентов голосов избирателей. Его соперницей была экс-министр образования Майя Санду, возглавляющая проевропейскую партию PAS (Partidul "Actiunea si solidaritatea" - "Действие и солидарность").