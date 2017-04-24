Могерини заявила о сохранении санкций против России

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rus.DELFI.lv
понедельник, 24 апреля 2017 г. 19:40
Европейский Союз хотел бы улучшить отношения с Москвой, но не может сделать вид, что Россия не аннексировала Крым, заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини во время своего первого визита в Москву с 2014 года.
© AFP/Scanpix

Санкции Брюсселя, связанные с незаконным присоединением РФ Крыма, останутся в силе, указала она на пресс-конференции после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым, сообщает Deutsche Welle.

"Возвращение к добрым отношениям не только возможно, но и желаемо. Оно сопряжено с урегулированием конфликта на востоке Украины", — подчеркнула глава европейской дипломатии. Она призвала Москву добиться полного прекращения боевых действий в Донбассе и вывода вооружений.

"Я не устаю повторять, насколько срочно это необходимо", — указала она. Визит Могерини в Москву омрачен гибелью сотрудника наблюдательной миссии ОБСЕ в Луганской области.

В свою очередь Сергей Лавров заявил о готовности повлиять на руководство самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и настоять на выполнении минских договоренностей. "Мы при этом готовы пройти свою часть пути как гаранты этих договоренностей и будем оказывать воздействие на Донецк и Луганск с тем, чтобы с их стороны было встречное движение", — пояснил он.

Одновременно российский министр призвал европейцев уделять основное внимание реальным, а не надуманным угрозам, указав, в частности, на важность борьбы с терроризмом.

Другими темами на встрече Могерини и Лаврова были ситуация в Иране, Ливии и Афганистане, а также процесс ближневосточного урегулирования и права человека в России. Отвечая на пресс-конференции на вопрос о преследовании геев в Чечне, европейский политик указала, что Россия должна защищать права всех своих граждан. "Мы ожидаем, что Российская Федерация сделает свое дело по защите собственных граждан, в полной мере уважая права человека", — добавила Могерини.

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