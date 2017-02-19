Могерини напомнила РФ об ответственности за выполнение минских соглашений

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Deutsche Welle
воскресенье, 19 февраля 2017 г. 11:34
Евросоюз настаивает на полном выполнении минских соглашений, заявила глава европейской дипломатии в ходе встречи с министром иностранных дел РФ, все остальное - вторично.
ES užsienio reikalų ministrų susitikimas Bratislavoje
© AP/Scanpix

На ответственность России за реализацию минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины указала верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в субботу, 18 февраля, в Мюнхене.

Обсуждая ситуацию в Донбассе, глава европейской дипломатии напомнила, что Евросоюз настаивает на полном выполнении условий минских соглашений. ЕС по-прежнему поддерживает и готов всячески содействовать работе в "нормандском формате" и в рамках ОБСЕ, заявила Могерини.

Кроме того, Могерини и Лавров обсудили необходимость сохранения ядерного соглашения с Ираном, возможности мирного урегулирования ближневосточного конфликта, положение в Ливии, Афганистане и Сирии.

Форматы не так важны, как результаты

Ранее в тот же день, после своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, Могерини, отвечая на вопрос мэра Киева Виталия Кличко о возможности участия США в "нормандском формате", заявила, что санкции против России и форматы по урегулированию конфликта на востоке Украины вторичны по отношению к минским соглашениям.

"Я быстро перестала обращать внимание на форматы и предпочитаю смотреть на их результаты. Приоритет остается прежним: каким образом Европейский Союз может помочь реализации минских соглашений. Мы работаем над этим с французами, немцами, украинским правительством и с нашими российскими друзьями", - отметила она.

Deutsche Welle
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