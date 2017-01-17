Могерини на 100 процентов уверена в стабильности ЕС

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Deutsche Welle
вторник, 17 января 2017 г. 08:09
Страны Европейского Союза "останутся вместе", заявила по окончании встречи глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе в понедельник, 16 января, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини.
© AP/Scanpix

Тем самым она заочно ответила на высказывания будущего президента США Дональда Трампа. "Я уверена в этом на 100 процентов", — подчеркнула глава европейской дипломатии.

Она также сообщила, что Великобритания, которая решила выйти из Евросоюза, не вправе вести с США переговоры о двухстороннем экономическом соглашении до тех пор, пока Соединенное Королевство остается в составе ЕС. "Пока то или иное государство является членом ЕС, не может быть никаких двусторонних переговоров с третьими сторонами о заключении каких-либо договоренностей", — заявила Могерини. Она указала, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон согласен с этим положением, закрепленным в договорах Евросоюза.

Урегулирование ближневосточного конфликта: ЕС и США должны придерживаться одной линии

На встрече в Брюсселе главы МИД стран Евросоюза вновь подчеркнули свою приверженность концепции двух государств в процессе мирного урегулирования конфликта между Израилем и палестинцами. Могерини предупредила Вашингтон, что односторонние шаги в ближневосточной политике чреваты серьезными последствиями. Ее поддержал и министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. "Нас ждут неспокойные времена на Ближнем Востоке, если нам не удастся убедить стороны конфликта начать прямые переговоры", — сказал Штайнмайер. В ЕС надеются, что США поддержат этот путь, подчеркнул он.

В интервью изданиям Bild и The Times, опубликованном 15 января, Дональд Трамп охарактеризовал Евросоюз как "инструмент для достижения целей" Германии. Решение Великобритании выйти из ЕС (Brexit) он назвал "великолепной вещью". По мнению будущего президента США, миграционный кризис стал "последней каплей", заставившей британцев проголосовать за Brexit. Он предположил, что примеру Великобритании последуют и другие страны.

Deutsche Welle
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