Миссия ОБСЕ попала под минометный огонь в Донбассе

В отчете сообщается о событиях 10 марта, когда эксперты ОБСЕ осуществляли наблюдение за режимом прекращения огня на время ремонта на газопроводах. Первый удар был нанесен в 30 м к северу от автомобилей миссии. За ним последовал второй, который пришелся на то же место. По оценкам специалистов, речь шла о 82-мм минометных минах.

"Наблюдатели почувствовали ударную волну от обоих взрывов", - отмечается в докладе.

В результате инцидента сотрудники СММ не пострадали, автомобили также не были повреждены. Эксперты миссии незамедлительно покинули район обстрела.

Очередная попытка добиться в Донбассе прекращения огня, которое является одним из пунктов минских соглашений, заключенных три года назад, была предпринята на Мюнхенской конференции по безопасности. В первый день нового перемирия, 20 февраля, по данным ОБСЕ, по сравнению с предыдущим днем выросло, а не сократилось число случаев его нарушения. Кроме того, 24 февраля, как сообщает ОБСЕ, "говорящие по-русски солдаты" обстреляли одну из невооруженных групп наблюдателей и позже похитили беспилотник организации. В тот же день, по данным организации, соглашение о прекращении огня с обеих сторон было нарушено 3000 раз. По данным ООН на февраль 2017 года, в результате конфликта погибли около 10 тысяч человек.