Миссия ОБСЕ попала под минометный огонь в Донбассе

 (17)
Deutsche Welle
воскресенье, 12 марта 2017 г. 10:34
Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) попала под минометный обстрел на окраине населенного пункта Пикузы, находящегося под контролем самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Об этом говорится в оперативном отчете СММ, размещенном 11 марта на сайте миссии.
OSCE
© RIA/Scanpix

В отчете сообщается о событиях 10 марта, когда эксперты ОБСЕ осуществляли наблюдение за режимом прекращения огня на время ремонта на газопроводах. Первый удар был нанесен в 30 м к северу от автомобилей миссии. За ним последовал второй, который пришелся на то же место. По оценкам специалистов, речь шла о 82-мм минометных минах.

"Наблюдатели почувствовали ударную волну от обоих взрывов", - отмечается в докладе.

В результате инцидента сотрудники СММ не пострадали, автомобили также не были повреждены. Эксперты миссии незамедлительно покинули район обстрела.
Очередная попытка добиться в Донбассе прекращения огня, которое является одним из пунктов минских соглашений, заключенных три года назад, была предпринята на Мюнхенской конференции по безопасности. В первый день нового перемирия, 20 февраля, по данным ОБСЕ, по сравнению с предыдущим днем выросло, а не сократилось число случаев его нарушения. Кроме того, 24 февраля, как сообщает ОБСЕ, "говорящие по-русски солдаты" обстреляли одну из невооруженных групп наблюдателей и позже похитили беспилотник организации. В тот же день, по данным организации, соглашение о прекращении огня с обеих сторон было нарушено 3000 раз. По данным ООН на февраль 2017 года, в результате конфликта погибли около 10 тысяч человек.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В Турции перекрыт доступ к ряду диппредставительств Нидерландов (1)

Turkų mitingas
На фоне роста напряженности между Нидерландами и Турцией доступ в диппредставительства королевства в Анкаре и Стамбуле заблокирован. Кроме того, МИД Турции заявил, что не желает возвращения в страну голландского посла.

Миссия ОБСЕ попала под минометный огонь в Донбассе (17)

OSCE
Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) попала под минометный обстрел на окраине населенного пункта Пикузы, находящегося под контролем самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Об этом говорится в оперативном отчете СММ, размещенном 11 марта на сайте миссии.

Власти Нидерландов выслали турецкого министра из страны (5)

Turkų mitingas
Власти Нидерландов объявили министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя "нежелательным иностранцем", передает агентство Reuters. После этого министра вынудили отправиться обратно в Германию, откуда она въехала в страну на автомобиле.

Брюссель урезает Анкаре миллиардные выплаты на евроинтеграцию (49)

Johannesas Hahnas
"Турция движется не в сторону Европы, а в противоположном направлении", - считает еврокомиссар Хан. Поэтому ЕС решил сократить выделение средств на "достижение Турцией европейских стандартов".

Премьер Нидерландов ответил на резкие обвинения Эрдогана (40)

Премьер Нидерландов ответил на резкие обвинения Эрдогана
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте возмущен словами президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который назвал голландское правительство "фашистами" после того, как оно отказалось дать разрешение на посадку самолета главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, передает РИА "Новости".
Facebook друзья
Rambler's Top100