Мировое сообщество обеспокоено судьбой вдовы Лю Сяобо

Вдову китайского правозащитника Лю Сяобо не видели после церемонии погребения праха ее мужа. Мировые политики требует от Пекина отменить домашний арест и позволить женщине покинуть страну.

Власти западных стран требуют у китайских властей разрешить выезд из страны вдове умершего лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо. В последний раз ее видели 15 июля, на поминальной службе при кремации и погребении праха ее мужа, с тех пор новостей о ней нет.

Вдова китайского правозащитника Лю Ся не была приговорена китайскими властями к тюремному заключению, тем не менее, с 2010 года она находится под домашним арестом, напоминает агентство dpa.

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп в воскресенье, 16 июля, потребовала у правительства КНР позволить Лю Ся покинуть пределы страны. "Мы призываем власти Китая отменить домашний арест, наложенный на вдову Лю Сяобо, и снять любые ограничения на ее передвижение и выезд из страны", - заявила Бишоп.

Адвокат Лю Ся не верит заявлению властей об отмене домашнего ареста

Накануне представитель городских властей Шеньяна заявил, что с Лю Ся был снят домашний арест, однако не сообщил, где в настоящий момент она пребывает. В свою очередь, адвокат Лю Ся Джаред Генсер усомнился в том, что вдова умершего правозащитника находится на свободе. По его словам, он по-прежнему не может связаться с ней, и у него нет никаких доказательств того, что Пекин намерен освободить Лю Ся.

После смерти правозащитника и писателя Лю Сяобо, скончавшегося от рака печени, китайские власти распорядились кремировать его тело. Затем урну с прахом лауреата Нобелевской премии мира опустили в море. Как написала англоязычная гонконгская газета South China Morning Post, это способ погребения был избран для того, чтобы избежать паломничества друзей, родственников и сторонников правозащитника к его могиле.