Мир скорбит по поводу теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь

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bbcrussian.com
воскресенье, 1 января 2017 г. 16:10
Народу Турции и властям страны продолжают поступать соболезнования от лидеров многих стран в связи нападением на ночной клуб Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь, унесшим жизни 39 человек.
R. T. Erdoganas
© AP/Scanpix nuotr.

"Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали", - говорится в телеграмме российского президента Владимира Путина, направленной президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в послании Путина также сказано, что общим долгом обеих стран является "решительный отпор террористической агрессии".

Россия и Турция, которые поддерживают разные стороны в сирийском конфликте, стали гарантами перемирия, вступившего в силу 30 декабря.

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон написал в своем аккаунте в "Твиттере": "После этого трусливого акта терроризма в ночном клубе в Стамбуле мы мысленно с Турцией. Мы стоим плечом к плечу с нашими турецкими друзьями".

Соболезнования в связи с нападением выразили также президент США Барак Обама, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Вашингтон осудил теракт в Стамбуле, назвав его ужасающим.

По словам представителя Белого дома, о нападении доложено президенту Бараку Обаме, который сейчас находится в отпуске с семьей.

"Наши мысли и молитвы с родными и близкими погибших", - сказал представитель администрации США.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини написала в "Твиттере": "2017 год начался с нападения в Стамбуле. Наши мысли с погибшими и их близкими. Мы продолжаем работу по предотвращению таких трагедий".

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф заявил, что его страна скорбит вместе с Турцией и стоит плечом к плечу с Анкарой в это трудное для нее время.

"Терроризм является нашим общим врагом, и мир должен сообща бороться с этой угрозой", - сказал пакистанский лидер.

Президент Израиля Реувен Ривлин сказал, что его страна молится о погибших и пострадавших в результате атаки.

"В это ужасное время наши сердца - вместе с турецким народом. Это нападение на все человечество", - сказал он.

Министерство иностранных дел соседней Греции безоговорочно осудило жестокое нападение в Стамбуле и выразило соболезнование близким жертв, а также солидарность с турецким народом. В заявлении МИДа случившееся названо "жестоким терактом".

Информационное агентство Ирна сообщает, что министерство иностранных дел Ирана осудило нападение в Стамбуле.

"Единственный путь борьбы с этим явлением - это решимость, консенсус и солидарность всех стран перед лицом террора и насилия", - говорится в заявлении иранского МИДа.

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