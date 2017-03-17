Минюст США просит РФ выдать россиян, обвиняемых в кибератаках

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Deutsche Welle
пятница, 17 марта 2017 г. 10:20
Отсутствие соглашения об экстрадиции между США и РФ не должно стать препятствием для выдачи троих россиян, обвиняемых американской юстицией в кибератаках.
© Reuters/Scanpix

Министерство юстиции США обратилось к России с просьбой о выдаче троих россиян, обвиняемых американскими правоохранительными органами в хакерских атаках и похищениях личных данных интернет-пользователей.

Отсутствие между двумя странами соглашения об экстрадиции не должно стать препятствием для выдачи обвиняемых в серьезных преступлениях, заявила американская сторона.

Соединенные Штаты намерены провести надлежащую юридическую процедуру и предоставить россиянам "все права, которыми пользуются ответчики в рамках независимой американской системы", - заявил вечером 17 марта в интервью "Интерфаксу" представитель Минюста США Марк Раймонди.

15 марта министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения двум сотрудикам ФСБ - Дмитрию Докучаеву и Игорю Сущину. Они обвиняются в краже данных сотен миллионов пользователей интернет-компании Yahoo.

Обвинения также предъявлены еще одному россиянину Алексею Белану и гражданину Казахстана и Канады Кариму Баратову, которые, по данным американского следствия, совершили по заказу сотрудников ФСБ взлом серверов Yahoo.

Deutsche Welle
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