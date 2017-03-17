Минюст США просит РФ выдать россиян, обвиняемых в кибератаках

Министерство юстиции США обратилось к России с просьбой о выдаче троих россиян, обвиняемых американскими правоохранительными органами в хакерских атаках и похищениях личных данных интернет-пользователей.

Отсутствие между двумя странами соглашения об экстрадиции не должно стать препятствием для выдачи обвиняемых в серьезных преступлениях, заявила американская сторона.

Соединенные Штаты намерены провести надлежащую юридическую процедуру и предоставить россиянам "все права, которыми пользуются ответчики в рамках независимой американской системы", - заявил вечером 17 марта в интервью "Интерфаксу" представитель Минюста США Марк Раймонди.

15 марта министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения двум сотрудикам ФСБ - Дмитрию Докучаеву и Игорю Сущину. Они обвиняются в краже данных сотен миллионов пользователей интернет-компании Yahoo.

Обвинения также предъявлены еще одному россиянину Алексею Белану и гражданину Казахстана и Канады Кариму Баратову, которые, по данным американского следствия, совершили по заказу сотрудников ФСБ взлом серверов Yahoo.