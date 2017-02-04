Минюст США опротестует решение судьи по миграционному указу Трампа

В указе речь идет о прекращении приема беженцев и выдачи виз гражданам семи государствс преимущественно мусульманским населением.

"Указ президента мы считаем правомерным и целесообразным", - говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

Указы Трампа нацелены на защиту США, а президент "имеет конституционное право и обязанность защищать американцев", подчеркнули в Белом доме.

Ранее стало известно, что с момента издания указа были аннулированы около 100 тысяч уже выданных американских виз. В то же время власти США отмечают, что все мигранты с постоянным видом на жительство беспрепятственно попадают в США.

Указ о прекращении приема беженцев и выдачи виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами, был подписан президентом США Дональдом Трампом 28 января.

Указом для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии введён 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты. Также прекращен на неопределенный срок прием сирийских беженцев. Программа приема беженцев из других стран заморожена на 120 дней.