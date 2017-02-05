Минюст США обжаловал приостановку миграционного указа Трампа

Министерство юстиции США обжаловало решение федерального суда в Сиэтле, приостановившего действие подписанного президентом Дональдом Трампом указа, который запрещает выдачу виз жителям семи стран с преимущественно мусульманским населением.

О намерении обжаловать это решение министерство заявило уже вскоре после его принятия. В Белом доме также заявили, что считают указ правомерным, целесообразным и направленным на защиту страны и ее жителей.

Решение приостановить действие указа было принято судом 4 февраля. Судья пояснил, что указ не будет иметь силы до тех пор, пока не будет рассмотрен иск о его отмене, поданный в суд прокуратурой штата Вашингтон.

Сразу после этого американские визовые органы начали восстанавливать визы, аннулированные из-за нового указа.

Всего с момента издания указа были аннулированы около 100 тысяч уже выданных американских виз. В то же время власти США отмечают, что все мигранты с постоянным видом на жительство беспрепятственно попадают в США.

Указ о прекращении приема беженцев и выдачи виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами, был подписан президентом США Дональдом Трампом 28 января.

Указом для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии введён 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты. Также прекращен на неопределенный срок прием сирийских беженцев. Программа приема беженцев из других стран заморожена на 120 дней.