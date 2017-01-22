Минюст США на нашел нарушений в назначении советником Трампа его зятя

 (1)
bbcrussian.com
воскресенье, 22 января 2017 г. 13:45
Министерство юстиции США пришло к выводу, что решение президента США Дональда Трампа назначить своим советником своего зятя Джареда Кушнера не противоречит американскому законодательству, в частности, закону о борьбе с семейственностью.
Jaredas Kushneris, Ivanka Trump ir Donaldas Trumpas
© Reuters/Scanpix

В ведомстве заключили, что президент обладает специальными полномочиями, благодаря которым посты в Белом доме не подпадают под действие закона.

Федеральный закон против кумовства запрещает президенту назначать родственников на посты в правительственных учреждениях. В команде Трампа настаивали, что этот закон не относится к работе в Белом доме.

35-летний Кушнер активно участвовал в избирательной кампании Трампа, на посту старшего советника в Белом доме ему придется заниматься вопросами как внутренней, так и внешней политики.

У Кушнера, как и у Трампа, нет опыта государственного управления.
Как и Трамп, его зять занимается бизнесом на рынке недвижимости в Нью-Йорке. Он унаследовал свою девелоперскую империю от отца, Чарльза Кушнера. Кроме того, Джаред Кушнер — издатель, в возрасте 25 лет он приобрел газету New York Observer.

Считается, что Дональд Трамп прислушивается к мнению своего зятя.
Во время избирательной кампании Кушнер руководил интернет-стратегиями и занимался вопросами найма высокопоставленных сотрудников.

В редакционной статье, опубликованной в принадлежащей ему газете New York Observer, Джаред Кушнер, по вероисповеданию иудей, защищал Трампа от обвинений в антисемитизме.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Мэй не побоится сказать Трампу, что он не прав

Мэй не побоится сказать Трампу, что он не прав
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала в интервью Би-би-си, что не побоится отреагировать на реплики президента Трампа, если посчитает их неприемлемыми, особенно когда речь зайдет о правах женщин.

Десятки человек погибли при крушении поезда в Индии

Десятки человек погибли при крушении поезда в Индии
В Индии потерпел крушение пассажирский поезд. В результате инцидента погибли минимум 32 человек, свыше ста пассажиров получили ранения.

Глава МИД Германии: избрание Трампа положило конец эпохе (9)

Frank Walter Steinmeier in the meeting in Bratislava
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что приход Дональда Трампа на пост президента США положил конец целой эпохе. Такое мнение он выразил в авторской статье для немецкой газеты Bild am Sonntag.

Порошенко отверг идею отказа от Донбасса (8)

Порошенко отверг идею отказа от Донбасса
Президент Украины Петр Порошенко категорически отверг идею отказа от Донбасса во время выступления по случаю Дня соборности Украины в Киеве.

Минюст США на нашел нарушений в назначении советником Трампа его зятя (1)

Jaredas Kushneris, Ivanka Trump ir Donaldas Trumpas
Министерство юстиции США пришло к выводу, что решение президента США Дональда Трампа назначить своим советником своего зятя Джареда Кушнера не противоречит американскому законодательству, в частности, закону о борьбе с семейственностью.
Facebook друзья
Rambler's Top100