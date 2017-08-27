Минобороны заявило о разгроме группировки ИГ* и уничтожении 800 террористов

"Интерфакс" передает отчет о результатах наступательной операции в районе города Ганем-Али. Проводили ее сирийские войска при поддержке российской авиации.
"В ходе операции уничтожено более 800 террористов, 13 танков, 39 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, девять минометов и артиллерийских орудий", - сказали в военном ведомстве.
По данным Минобороны, 27 августа отряды сирийских войск во главе с генералом Хасаном Сухелом при массированной поддержке авиации ВКС России завершили разгром самой боеспособной и хорошо вооруженной группировки ИГИЛ* в долине реки Евфрат в районе города Ганем-Али.
ТАСС передает, что после этого наступление продолжается: сирийские войска вдоль восточного берега Евфрата приближаются к городу Дейр-эз-Зор.
Неделю назад в Генштабе заявляли, что освобождение Дейр-эз-Зора - последнего оплота ИГ* в Сирии - будет означать фактический разгром террористов.
Город Дейр-эз-Зор и авиабаза, расположенная в двух километрах от него, находятся в окружении террористов более трех лет. Несколько месяцев назад боевикам ИГ* удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Несмотря на регулярные атаки ИГ*, гарнизон Дейр-эз-Зора продолжает держать оборону. При этом в городе крайне тяжелая гуманитарная ситуация: помощь туда можно доставить только по воздуху.
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