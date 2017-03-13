Минобороны: солдаты НАТО не будут ходить по Латвии с заряженным оружием

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DELFI
понедельник, 13 марта 2017 г. 15:25
Подготовленные Минобороны поправки к Закону о статусе зарубежных военных сил, которые гласят, что в случае угрозы независимости Латвии страна может дать силам НАТО право пересекать границу страны с уже заряженным оружием и готовой к бою бронетехникой, были превратно поняты некоторыми СМИ и частью общественности.
© AP/Scanpix

"Распространяются ложные заявления, что военнослужащие НАТО смогут свободно перемещаться по Латвии с заряженным оружием, что представляет угрозу для общества", — пояснили в министерстве.

Как поясняет LETA со ссылкой на заявление Минобороны вышеуказанные поправки предназначены для того, чтобы в случае угрозы государству союзники могли оказать помощь Латвии по возможности скорее и без долгих административных процедур.

Поправки будут относиться только к пересечению границы, чтобы обеспечить подразделениям возможности самозащиты.

Минобороны подчеркивает также, что ни один солдат НАТО не ходит и не будет ходить по территории страны с заряженным оружием, потому что любое иностранное подразделение прибывает в Латвию по ее приглашению. Перемещение союзников по Латвии координируют Минобороны и Национальные вооруженные силы.

Только с согласия Минобороны вооруженные силы ЕС и НАТО смогут перемещать по Латвии боевую технику в состоянии готовности. Не будет разрешено перемещаться с заряженным оружием такого рода, которое может причинить ущерб безопасности окружающих.

Как сообщалось, лидеры НАТО для сдерживания потенциальной российской угрозы на саммите альянса в Варшаве утвердили решение о размещении четырех международных батальонов в Польше и странах Балтии. Батальон в Латвии возглавит Канада.

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