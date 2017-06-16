Минобороны России заявил об уничтожении лидера "Исламского государства"

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bbcrussian.com
пятница, 16 июня 2017 г. 10:50
Лидер группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади, возможно, убит в Сирии в результате российского авиаудара, заявило министерство обороны России.
Abu Bakras al Baghdadi
© AFP/Scanpix

Как следует из заявления российского военного ведомства, аль-Багдади, предположительно, был убит в результате авиаудара неподалеку от города Ракка. Удар был нанесен по зданию, в котором проходила встреча лидеров группировки.

Как говорится в сообщении, удар по командному пункту ИГ был нанесен 28 мая, после полуночи. Удар нанесли самолеты Су-34 и Су-35.

В ходе удара "уничтожены высокопоставленные командиры террористической группировки, входившие в состав так называемого военного совета ИГИЛ, а также около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны", - сказали в минобороны России.

"По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании [по которому нанесен удар ВКС РФ присутствовал также лидер ИГ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен", - говорится в сообщении минобороны.

На той же встрече присутствовали еще несколько лидеров экстремистов, которые, по данным российских военных, также были убиты.

В прошлом СМИ не раз публиковали информацию о смерти лидера ИГ, но она не находила подтверждения. "Среди ликвидированных террористов - эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, эмир Ибрагим ан-Наеф аль-Хадж, контролировавшие район от города Ракка до населенного пункта Эс-Сухне, и начальник службы безопасности ИГИЛ Сулейман аль-Шауах", - заявили в минобороны России.

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Минобороны России заявил об уничтожении лидера "Исламского государства" (1)

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