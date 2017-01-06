Минобороны России сообщило о сокращении группировки сил в Сирии

Группировка Вооруженных сил России в Сирии начала сокращаться, первыми ее покинут авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли, передает "Интерфакс" со ссылкой на начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова.

"В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии", - сказал Герасимов журналистам в пятницу, 6 января. По его словам, первыми зону конфликта покинут корабли авианесущей группы Северного флота во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

"Хочу поблагодарить весь личный состав корабельной авианесущей группы за успешное выполнение поставленных задач. Старшему на походе вице-адмиралу Виктору Соколову приказываю с сегодняшнего дня начать свертывание корабельной авианесущей группы и совершить переход в пункт основного базирования Североморск в соответствии с ранее утвержденным планом", - заявил Герасимов.

Глава Генштаба также отметил, что освобождение Алеппо может стать основой для урегулирования конфликта в Сирии мирным путем. "Успехи сирийских вооруженных сил по освобождению Алеппо создали необходимые условия для мирного разрешения конфликта. Ярким подтверждением этому стало достижение соглашения о введении на территории Сирии режима прекращения боевых действий", - отметил генерал.

"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" могут вернуться к берегам РФ уже через 10 дней

О том, что задачи корабельной авианесущей группы в Сирии выполнены, сообщил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов, передает ТАСС. Картаполов также отметил, что корабли и суда авианесущей группы полностью обеспечены запасами материальных средств и технически исправны. "Корабельная авианесущая группа Северного флота готова к дальнейшим действиям", - сказал он.

По словам генерал-полковника, при нахождении у берегов Сирии было налажено тесное взаимодействие с авиационной группой ВКС России и береговыми ракетными комплексами "Бастион". "Совместно с силами и средствами противовоздушной обороны российской группировки войск в Сирии на основе современных комплексов С-300 и С-400 создана единая система ПВО, обеспечивающая надежное прикрытие объектов как на суше, так и на море", - подчеркнул командующий.

Картаполов также добавил, что отработаны вопросы всех видов обороны, межвидового взаимодействия и всестороннего обеспечения при применении авиационной группы как с борта авианесущего крейсера, так и с берегового аэродрома.

По словам экс-начальника Главного штаба ВМФ РФ адмирала Виктора Кравченко, "Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" могут вернуться к родным берегам уже через 10 дней, отмечает "Интерфакс". "Если не будет никаких других задач и если они пойдут напрямую, то им потребуется до 10 суток, чтобы быть в Североморске", - пояснил адмирал.