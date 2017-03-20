Минобороны России сообщило о переброске 2500 десантников в Крым

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 20 марта 2017 г. 18:25
В аннексированный Россией Крым перебросили военных трех соединений ВДВ России. Они примут участие в учениях на крымском полигоне Опук.
© Reuters/Scanpix

Об этом сообщил сказал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, передает ТАСС.

В Крым перебросили Новороссийскую десантно-штурмовую дивизию, а также Камышинскую и Улан-Удэнскую десантно-штурмовые бригады. Военные примут участие в масштабных учениях воздушно-десантных войск (ВДВ) России, которые пройдут совместно с Черноморским флотом (ЧФ), ПВО Южного военного округа и Воздушно-космическими силами (ВКС).

«Впервые в истории российской армии в рамках учений сразу три соединения ВДВ были одновременно подняты по тревоге и частично переброшены в Крым со штатным вооружением и техникой. Всего в маневрах на полигоне Опук участвуют более 2,5 тысячи десантников и около 600 единиц боевой техники», — сказал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

В рамках учений ВДВ, ВКС И ЧФ отработают действия против террористических группировок и регулярных войск условного противника.

«В ходе практического розыгрыша десантники отработают различные способы ведения противодесантной обороны во взаимодействии с силами Черноморского флота. Затем при поддержке самолетов Воздушно-космических сил они завершат уничтожение противника в глубине территории полуострова, после чего перейдут к обороне важных рубежей и районов», — пояснил Сердюков.

Для военных этот полигон незнаком. Учения там проводятся впервые. Крым был аннексирован Россией в 2014 году. Мировая общественность не признает проведенный на полуострове референдум о вхождении в Крыма состав России легитимным.

Телеканал "Дождь"
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