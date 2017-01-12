Минобороны России объяснило прибытие в Сирию новых штурмовиков

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bbcrussian.com
четверг, 12 января 2017 г. 16:35
Российские военные отреагировали на сообщение американского канала Fox News о том, что вместо объявленного Владимиром Путиным сокращения группировки в Сирии происходит увеличение военного присутствия.
© AFP/Scanpix

Минобороны считает это "пропагандистской уткой".

Официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков заявил, что поручение Путина выполняется. Он напомнил, что в Североморск возвращаются корабли Северного флота России, в том числе авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", о чем Fox News, "как и практически все мировые СМИ", сообщал в своих новостях.

По словам генерала Конашенкова, авиабазу Хмеймим в провинции Латакия покинули первые шесть бомбардировщиков Су-24. То, что из России на базу прилетели четыре новых штурмовика Су-25, представитель минобороны назвал "плановой ротацией авиатехники", анонсировав продолжение "вывода части российских летательных аппаратов".

Сообщения о наращивании российской группировки в Сирии Конашенков назвал "не более чем примитивной пропагандистской уткой".

О наращивании российского военного присутствия в Сирии Fox News сообщил со ссылкой на двух американских чиновников. Собеседники канала сообщили о переброске на базу Хмеймим четырех штурмовиков Су-25 в минувший понедельник. Один из источников уточнил, что самолеты сделали остановку в Иране для дозаправки на пути в Сирию.

Штурмовики Су-25 используются для огневой поддержки с воздуха при наступательных операциях.

"[Русские] заявили, что они отходят, но мы не видим никаких подтверждений этому. Напротив, мы видим новые свидетельства их прибытия", - сказал собеседник Fox News.

Путин распорядился сократить группировку в Сирии, где Россия ведет военную операцию с 30 сентября 2015 года, в конце декабря. Президент России сказал об этом, когда объявлял о достижении соглашения о прекращении огня в Сирии. Оно вступило в силу 30 декабря и в целом соблюдается. В январе в Астане должны состояться переговоры между представителями сирийского правительства и повстанцев, однако до сих пор неизвестно даже кто поедет в столицу Казахстана.

6 января начальник генштаба Валерий Герасимов объявил о начале сокращения группировки. Он говорил, что первыми зону конфликта покинут корабли авианосной группы, в том числе крейсер "Адмирал Кузнецов".

На прошлой неделе глава Пентагона Эштон Картер оценил как "нулевой" вклад российских военных в борьбу с "Исламским государством" (запрещенная в России и других странах организация). Министр обороны России Сергей Шойгу в ответ заявил, что "один из его коллег" перепутал страну и посоветовал ему быть аккуратней в оценках.

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