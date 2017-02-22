Минобороны РФ построит в макет Рейхстага для атак юнармейцев

Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о планах Минобороны по строительству тренировочного комплекса на территории парка "Патриот" в Подмосковье. По его словам, объект будет представлять собой макет здания Рейхстага и будет использоваться для тренировок участников молодежного движения "Юнармия".

"Мы в парке "Патриот" строим Рейхстаг. Не в полном виде. Чтобы наши юнармейцы могли штурмовать конкретный объект", - сказал министр (цитата по ТАСС). Он также рассказал, что в этом парке можно будет провести целый день на подводной лодке и испытать на себе борьбу за живучесть.

Отметим, что макеты Рейхстага уже появлялись в России. Так, в мае 2015 года эту идею реализовали в Чечне. Как сообщалось, в Грозном в день 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошло театрализованное действие: актеры изобразили бой на улицах Берлина и взятие Рейхстага, а "фашистские флаги" кидали к ногам главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Шойгу высказался против "бесконечной милитаризации"

Между тем Шойгу отметил важность занятий патриотическим воспитанием молодежи. В то же время он считает, что начальная военная подготовка должна быть факультативной. "Если говориться о начальной военной подготовке, то, наверное, она должна быть факультативной больше. Мы не должны милитаризировать страну бесконечно", - заявил в среду министр, выступая в Госдуме.

В сентябре 2016 года Шойгу опроверг планы милитаризации молодежи с помощью молодежно-патриотического движения "Юнармия". "Говорят, что мы занимаемся милитаризацией страны, чтобы у нас там все ходили строем. Это, конечно, далеко не так", - сказал Шойгу в ходе заседания Общественного совета при Минобороны РФ.

"Но, - добавил он, - нам точно не нравится, что временами делают в отдельных субъектах с молодыми людьми и то, что показывают на экранах телевизоров. Поэтому мы поставили перед собой ряд задач".

По его словам, поддержанное президентом создание движения "Юнармия" - это "знаковое событие для нас, и не будем скрывать, оно носит долгосрочный, очень важный характер".

Юнармейское движение, созданное по инициативе Минобороны и поддержанное президентом России, объединит все организации и органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан; ДОСААФ даст возможность членам новоиспеченного движения обучаться на своей базе.

Парк "Патриот" - военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ. Парк расположен рядом с городом Кубинка Одинцовского района Московской области.

Еще один парк "Патриот" (филиал подмосковного) должен быть построен в Севастополе. Участок площадью 267 га в 2015 году взял в аренду клуб "Ночные волки".