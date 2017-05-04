Минобороны и МИД Южной Кореи поручили готовиться к провокациям КНДР

Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности южнокорейского президента Хван Ге Ан на заседании министров по вопросам государственной политики, пишет newsru.com

"В преддверии досрочных президентских выборов сотрудники силовых ведомств и работники МИД должны находиться в состоянии повышенной готовности, чтобы в случае необходимости отразить северокорейские провокации", — подчеркнул Хван Ге Ан.

И. о. президента Южной Кореи поручил правительству крепить оборону страны и после президентских выборов, а также "развивать сотрудничество с международным сообществом".

"Продолжающиеся провокации Пхеньяна угрожают миру и стабильности на Корейском полуострове и в мире", — подчеркнул Хван Ге Ан. Он также пригрозил Пхеньяну новыми экономическими и дипломатическими санкциями.

Заявление и. о. президента прозвучало на фоне распространяющейся в СМИ информации о возможном проведении КНДР до 9 мая очередного ядерного испытания или запуска межконтинентальной баллистической ракеты.

Обстановка на Корейском полуострове обострилась еще в начале 2016 года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил ракету-носитель с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще один ядерный взрыв, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.

В начале марта 2017 года командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению комплексов THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения России и Китая. В апреле ВС США направили к берегам Кореи авианосную ударную группу и ракетоносный подводный крейсер.

Началось досрочное голосование на президентских выборах

Сотни тысяч граждан Республики Корея в четверг приняли участие в досрочном голосовании на выборах президента страны. Как сообщила Национальная избирательная комиссия (НИК), по состоянию на 9 часов утра бюллетени в урны опустили более 590 тысяч человек.

"Ожидается, что в досрочном голосовании, которое продлится до 5 мая, примет участие еще множество избирателей", — отмечает в этой связи НИК. Так, на прошлых местных выборах в 2014 году заранее проголосовали 11,5% из 42,4 млн зарегистрированных в стране избирателей, или 20,2% из всех явившихся на выборы.

Все бюллетени будут храниться в опечатанных сейфах, которые вскроют лишь после окончания президентских выборов вечером 9 мая.

За высший государственный пост сейчас ведут борьбу 13 претендентов, еще двое из зарегистрированных кандидатов ранее отказались от участия в предвыборной гонке. Согласно последнему социологическому исследованию, пока наиболее популярным из них является бывший глава либеральной Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин. Его рейтинг поддержки составляет 42,2%. За ним с большим отрывом следуют Ан Чхоль Су из центристской Народной партии и консерватор Хон Чжун Пхе, представляющий Корейскую партию свободы (бывшая правящая "Сэнури"). Оба из них имеют поддержку по 18,6% респондентов.

В декабре прошлого года парламент проголосовал за импичмент бывшего президента страны Пак Кын Хе, которую обвинили в коррупции и других преступлениях. В марте Конституционный суд утвердил это решение. Исполняющим обязанности главы государства с тех пор является премьер-министр Хван Ге Ан.