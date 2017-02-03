Минобороны Британии: Россия испытывает НАТО на прочность

"Сейчас мы имеем дело со страной, которая, начав использовать дезинформацию в качестве оружия, создала то, что теперь называется эпохой пост-правды", - заявил министр, выступая перед студентами университета в Шотландии.

Инструментами такой дезинформации Фэллон считает агентство Sputnik и телеканал RT (известный также как Russia Today).

"Очевидно, что Россия пробует Запад и НАТО на прочность. Она хочет расширить свою сферу влияния, дестабилизировать другие страны и ослабить альянс", - добавил британский министр.

Он напомнил слова Александра Солженицына, который в своем эссе "Образованщина" писал: "Каждодневная ложь у нас - не прихоть развратных натур, а форма существования". По мнению министра, эти слова актуальны для России и сегодня.

По мнению Фэллона, помимо распространения дезинформации Россия использует для проверки НАТО на прочность кибератаки и свою военную мощь, которая демонстрируется в Сирии и на Украине.

В то же время Фэллон заявил, что поддерживает позицию президента США Дональда Трампа, выступающего за налаживание отношений с Россией. Однако, по мнению министра, такое будет возможно только в случае, если Россия пересмотрит свою тактику.

В частности, Фэллон назвал неотъемлемыми условиями налаживания отношений Британии с Россией согласие последней выполнить минские соглашения, призванные урегулировать вооруженный конфликт в Донбассе, а также ограничить распространение дезинформации.

Британский министр пояснил, что все страны имеют полное право бороться за свое место в мировой политике, однако это становится опасным в случае, если страна начинает вести эту борьбу в агрессивной манере.

Завершил свое выступление Фэллон словами другого русского классика, Михаила Булгакова. Министр выразил надежду, что Россия снова станет партнером Запада, который всегда этого хотел, и "все будет правильно, на этом построен мир".

Фэллон ранее жестко критиковал Россию в связи с ее позицией в отношении вооруженного конфликта на Украине и в связи с бомбардировками Сирии, в результате которых, по данным правозащитников, гибли мирные жители.

В конце января он назвал российский авианосец "Адмирал Кузнецов", возвращавшийся из похода к Сирии, позорным кораблем, единственной миссией которого было продлить страдания сирийского народа.

Также еще в декабре Фэллон заявлял, что западным странам не следует рассматривать Россию как равноправного партнера. По словам Фэллона, Москва остается стратегическим соперником Запада.

В то же время президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании неоднократно заявлял, что намерен улучшить отношения с Россией. Критики отзывались о нем как о пророссийском кандидате, и он пользовался симпатией многих прокремлевских СМИ.

Прошедшая в США предвыборная кампания также сопровождалась хакерскими атаками на избирательные штабы, ответственность за которые спецслужбы США возлагают на российских хакеров, и потоками фейковых новостей, из-за которых и появился термин "пост-правда".

После вступления в должность Трамп, обещавший избирателям уничтожить экстремистскую организацию "Исламское государство", запрещенную во многих странах, включая Россию, провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

В ходе разговора была затронута и тема Сирии. Хотя официально эта информация не подтверждена, многие американские журналисты полагают, что Трамп готов ради уничтожения ИГ объединить усилия с Москвой несмотря на всю критику, которой Россию подвергали правозащитники.